Kota Malang dan Surakarta Bongkar Strategi Kampung Wisata, Kayutangan Heritage Motor Ekonomi Warga

JawaPos.com — Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Surakarta berbagi strategi pengembangan kampung wisata melalui kunjungan kerja di kawasan Kayutangan Heritage, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan dua pemerintah daerah tersebut menjadi langkah memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan daya tarik destinasi wisata, sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan potensi pariwisata berbasis komunitas.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyambut langsung Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto bersama jajaran Pemerintah Kota Surakarta yang datang untuk mempelajari pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Kunjungan ini sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai pembangunan kota, penguatan ekonomi kreatif, dan strategi menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

Rombongan Pemerintah Kota Surakarta diajak menyusuri sejumlah titik di kawasan Kayutangan Heritage dengan didampingi kepala perangkat daerah terkait serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Heritage Kajoetangan.

Mereka mengamati langsung aktivitas wisata, pengelolaan kawasan, hingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan peluang ekonomi.

Mengapa Surakarta Memilih Kayutangan Heritage sebagai Referensi Kampung Wisata?

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menilai Kota Malang memiliki sejumlah kesamaan karakteristik dengan Surakarta, mulai demografi, luas wilayah, hingga jumlah kecamatan.

Kemiripan tersebut membuat pengalaman pengelolaan Kayutangan Heritage dinilai relevan untuk menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan kampung wisata di Surakarta.

Respati menjelaskan, ketertarikannya terhadap Kayutangan Heritage semakin besar setelah mengetahui adanya kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri ke kawasan tersebut.

Pengalaman Kota Malang dalam menghidupkan kawasan wisata berbasis masyarakat kemudian mendorongnya mengajak jajaran pemerintah daerah melakukan kunjungan langsung.

“Kami beberapa waktu lalu melihat kunjungan Pak Wamendagri ke sini. Maka dari itu, saya mengajak rekan-rekan dari Surakarta untuk belajar ke sini, supaya kampung-kampung wisata di Surakarta juga lebih hidup lagi ke depannya,” bebernya saat diwawancarai awak media.

Menurut Respati, pengembangan kampung wisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga peluang memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi menjadi unsur penting agar manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar.

Pemerintah Kota Surakarta juga melihat pengembangan kampung wisata sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik kota.

Pengalaman Kayutangan Heritage diharapkan memberikan gambaran mengenai pengelolaan kawasan yang memadukan potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah.

Apa Hubungan Pengembangan Kampung Wisata dengan Wellness City 2030?

Respati membenarkan kunjungan kerja Pemerintah Kota Surakarta ke Kayutangan Heritage memiliki keterkaitan dengan program Wellness City 2030.

Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan ialah menghidupkan kampung wisata untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus mendorong wisatawan tinggal lebih lama.

Pengembangan destinasi berbasis kampung dipandang dapat memperkaya pilihan aktivitas wisatawan ketika mengunjungi sebuah kota.

Semakin beragam pengalaman yang tersedia, semakin terbuka pula peluang masyarakat memperoleh manfaat melalui aktivitas perdagangan, kuliner, dan layanan pendukung pariwisata.

Namun, Respati mengakui pengembangan kampung wisata di Surakarta masih menghadapi tantangan, terutama dalam membangun kekompakan masyarakat.

Kesadaran warga untuk terlibat aktif dinilai menjadi fondasi penting sebelum berbagai potensi kawasan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Kami belajar dari pokdarwis yang ada di sini sangat baik dan bisa membentuk kekompakan warga. Kalau nanti kami tampilkan apa yang ada di sini, manfaatkan ekonominya pasti akan terasa karena saling menjaga,” jelasnya.

Pengalaman Pokdarwis Kampung Heritage Kajoetangan menjadi salah satu perhatian utama rombongan Surakarta selama kunjungan berlangsung.

Organisasi masyarakat tersebut memperlihatkan pentingnya kerja sama warga dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi setempat.

Bagaimana Kota Malang Menjaga Ketertiban Kawasan Kayutangan Heritage?

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyampaikan pengelolaan Kayutangan Heritage terus diperkuat melalui penataan kawasan dan peningkatan keterlibatan masyarakat.

Beberapa langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi penertiban pedagang kaki lima (PKL), pengaturan parkir, serta penguatan peran pokdarwis.

Ali menilai keberhasilan pengelolaan kampung wisata tidak selalu membutuhkan intervensi pemerintah dalam skala besar.

Pemerintah daerah justru perlu memastikan adanya ketegasan aturan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola potensi kawasannya.

“Intervensi Pemkot sebenarnya di kampung ini tidak banyak yang dibutuhkan. Kecuali ada ketegasan itu tadi, karena lebih banyak fungsi pokdarwis yang kemudian menyadarkan kepada masyarakat,” urainya.

Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai salah satu penggerak utama keberlanjutan kawasan Kayutangan Heritage.

Kesadaran menjaga ketertiban, kenyamanan, dan lingkungan wisata menjadi bagian penting dalam mempertahankan daya tarik destinasi bagi pengunjung.

Ali juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kota Surakarta yang membuka kesempatan kedua daerah untuk bertukar pengalaman pembangunan.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak sebatas mempelajari pengelolaan kampung wisata, melainkan turut membahas tantangan serta peluang kerja sama antarpemerintah kota.

“Pada kesempatan ini tidak hanya sekadar studi tiru, tetapi kami juga berdiskusi tentang perkembangan kota masing-masing. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk membangun relasi, komunikasi, saling memperkuat terutama tentang creative financing di antara pemerintah kota,” bebernya.

Mengapa Kunjungan Dilanjutkan ke Pasar Rakyat Klojen?

Setelah meninjau Kayutangan Heritage, rombongan Pemerintah Kota Surakarta melanjutkan agenda kunjungan kerja menuju Pasar Rakyat Klojen.

Lokasi tersebut menjadi tempat berikutnya untuk mengamati aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melihat interaksi antara pedagang dan pengunjung.

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin turut menikmati beragam kuliner yang tersedia di pasar tersebut.

Keduanya juga menyempatkan diri menyapa pedagang dan masyarakat sembari melihat langsung kegiatan perdagangan yang berlangsung.

Kunjungan ke Pasar Rakyat Klojen melengkapi pembelajaran mengenai hubungan antara pengembangan destinasi wisata dan penguatan ekonomi masyarakat.

Aktivitas pasar rakyat menjadi contoh ruang ekonomi lokal yang dapat diperhatikan dalam pembahasan pembangunan perkotaan.

Melalui pertukaran pengalaman ini, Kota Malang dan Surakarta membuka peluang untuk saling mempelajari pendekatan pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat.