Polda DIY Periksa 11 Personel Pasca Kericuhan Aksi Massa di Yogyakarta

Kabid Propam Polda DIY Kombespol Satya Widhy Widharyadi. (Agung Dwi Prakoso/Antara)

JawaPos.com - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) memeriksa 11 personel.

Propam mendalami dugaan pelanggaran dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan.

Kabid Propam Polda DIY Kombespol Satya Widhy Widharyadi mengatakan, 11 personel tersebut telah dimintai keterangan dan proses pendalaman masih berlangsung di internal kepolisian.

"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel. Dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Satya Widhy Widharyadi dilansir dari Antara.

Menurut dia, jumlah personel yang dimintai keterangan masih dapat bertambah seiring dengan proses pendalaman yang dilakukan.

Selain itu, polisi memperluas analisis terhadap rekaman video, laporan masyarakat, kamera CCTV di sekitar lokasi, serta informasi atau rekaman yang beredar di media sosial.

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"Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah, termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat," ujar Satya Widhy Widharyadi.

Dia belum menjelaskan apakah pemeriksaan terhadap personel tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran etik atau disiplin karena proses pendalaman masih berlangsung.

"Masih kita dalami. Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami," ungkap Satya Widhy Widharyadi.

"Kita naikkan nanti melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," terang Satya Widhy Widharyadi.

Menurut dia, tim kepolisian juga masih mengumpulkan fakta dan bukti yang akurat di lapangan serta merespons rekomendasi mengenai langkah yang harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak, termasuk Kompolnas.

"Mohon bantuan apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, mohon kami juga bisa diberikan informasi ataupun videonya bisa kami telusuri juga, kami lakukan analisa," ucap Satya Widhy Widharyadi.