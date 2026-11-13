Dinas KBPPPA Gresik Dorong Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Melalui Sosialisasi PUG 2026

JawaPos.com - Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi masyarakat tahun 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja, Lantai IV Kantor Bupati Gresik, Kamis (12/11). Mengusung tema Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Penguatan Peran dan Kolaborasi Laki-laki dan Perempuan, kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta dari beragam elemen strategis.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Mulai wakil perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, hingga instansi vertikal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gresik.

Dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group) Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dr. Titik Ernawati menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai konsep, strategi, hingga implementasi pengarusutamaan gender dalam kehidupan sehari-hari maupun proses pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa PUG bukanlah program eksklusif untuk kaum perempuan semata, melainkan upaya memastikan adanya kesetaraan ruang gerak bagi kedua belah pihak.

"Pengarusutamaan gender bukan berarti kegiatan ini khusus untuk perempuan. Ini merupakan upaya memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama dalam pembangunan. Jadi, bukan tentang laki-laki atau perempuan, tetapi tentang kesetaraan," ujar dr. Titik.

Lebih lanjut, dr. Titik mencontohkan implementasi kesetaraan gender di lingkungan pondok pesantren, di mana baik santri laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang setara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan.

Untuk mewujudkan PUG yang optimal, terdapat tujuh prasyarat utama yang wajib dipenuhi, meliputi komitmen pimpinan dan pemangku kepentingan, kebijakan yang mendukung, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, alat analisis gender, serta partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan di Gresik semakin inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menegaskan bahwa PUG merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengawasan.

Tujuannya agar setiap program pemerintah mampu memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Gresik.

"Kesetaraan gender bukan untuk mempertentangkan atau menyaingi peran salah satu pihak. Melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan," ucap Wabup Alif.

Dr. Alif juga mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur masyarakat dan pesantren sebagai penggerak perubahan di lingkungan masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menegaskan komitmen Pemkab Gresik dalam menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat ber-KTP Gresik dipastikan tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas tanpa harus terkendala status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif maupun tidak aktif.

Kebijakan ini merespons adanya sekitar 29 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kepesertaannya nonaktif akibat pemutakhiran desil data sosial ekonomi, di mana Pemkab Gresik telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 120 miliar untuk menopang program Universal Health Coverage (UHC) serta mengupayakan reaktivasi bagi warga yang membutuhkan rujukan rumah sakit.