Gubernur dan Sekdaprov NTB Terhibur Penampilan Tongtong Sumenep di Kota Mataram

JawaPos.com - Semangat personel Angin Ribut makin tinggi melihat penonton memenuhi Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bulan lalu. Lebih-lebih ketika Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berkesempatan naik ke kereta kencana kebesaran Angin Ribut, sorak sorai dan tepuk tangan pengunjung makin bergemuruh.

Wabup Imam Hasyim yang hadir didampingi Kepala Disbudporapar Faruk Hanafi juga menyaksikan langsung penampilan Angin Ribut di tengah penonton yang berjubel. Wabup Imam Hasyim bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Abul Chair juga membakar emosi penonton dari atas kereta kencana yang dominan biru berpadu kuda hias.

Tepuk tangan Wabup Imam Hasyim bersama Sekdaprov NTB Abul Chair mengikuti tabuhan musik khas Angin Ribut. Kekompakan penabuh tongtong, gong, dan drum berpadu tiupan terompet dan saronen mengiringi gerakan penari menyajikan tontonan apik di tengah ribuan pasang mata yang menyaksikan.

Wabup Imam Hasyim memberikan apresiasi kepada rombongan grup tongtong Kabupaten Sumenep. ”Alhamdulillah dapat menampilkan pasukan tongtong di era global pada saat sekarang sehingga bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya dari atas kereta kencana.

Penampilan musik tongtong Sumenep juga menyita perhatian sejumlah wisatawan mancanegara. Mereka menikmati dentuman dan tarian kru yang disajikan Angin Ribut. Mereka pun turut berbaur dan menari bersama dengan dibalut selendang merah.

Penampilan grup musik tongtong Sumenep Angin Ribut di Teras Udayana, Kota Mataram, NTB, Rabu (7/10), itu dalam rangka turut memerihkan Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersyukur penampilan Angin Ribut disambut luar biasa oleh publik di Kota Mataram, NTB. Misi ini merupakan bagian dari komitmennya sebagai kepala daerah untuk membawa musik tongtong Sumenep mendunia.

”Alhamdulillah, tongtong kita diterima dengan sangat antusias di Mandalika. Ini bukan sekadar tampil, tapi membawa identitas Sumenep sebagai Kota Keris ke panggung nasional dan internasional,” ujar Bupati Fauzi.