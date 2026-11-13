Wabup Sumenep Imam Hasyim Apresiasi Tongtong Menghibur Rider Parade di GP Mandalika

JawaPos.com - Penampilan grup musik tongtong Sumenep Angin Ribut di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bulan lalu mendapat sambutan luar biasa. Tepuk tangan pengunjung yang menyaksikan grup musik tongtong Sumenep itu bergemuruh memeriahkan Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026.

Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim yang hadir didampingi Kepala Disbudporapar Faruk Hanafi bersama jajaran juga menyaksikan langsung penampilan Angin Ribut di tengah penonton yang berjubel. Wabup Imam Hasyim bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Abul Chair juga membakar emosi penonton dari atas kereta kencana yang dominan biru berpadu kuda hias.

Tepuk tangan Wabup Imam Hasyim bersama Sekda Provinsi NTB Abul Chair mengikuti tabuhan musik khas Angin Ribut. Kekompakan penabuh tongtong, gong, dan drum berpadu tiupan terompet dan saronen mengiringi gerakan penari menyajikan tontonan apik di tengah ribuan pasang mata yang menyaksikan.

Pejabat yang hadir dan memberikan apresiasi tidak hanya Wabup Imam Hasyim bersama Sekda Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga berkesempatan naik ke kereta kencana kebesaran Angin Ribut dan berbaur bersama para seniman.

Wabup Imam Hasyim mengapresiasi rombongan grup tongtong Kabupaten Sumenep yang tampil di event internasional tersebut.

”Alhamdulillah dapat menampilkan pasukan tongtong di era global pada saat sekarang sehingga bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya dari atas kereta kencana.

Menurut Wabup, kehadiran tongtong di Mandalika adalah bukti bahwa budaya lokal Sumenep mampu bersanding dengan event internasional. Ini sejalan dengan komitmen Pemkab Sumenep untuk terus membawa kesenian daerah ke panggung dunia.

Penampilan musik tongtong Sumenep juga menyita perhatian sejumlah wisatawan mancanegara. Mereka menikmati dentuman musik dan tarian kru yang disajikan Angin Ribut. Bahkan, mereka pun turut berbaur dan menari bersama dengan dibalut selendang merah.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersyukur penampilan Angin Ribut disambut luar biasa oleh publik di Kota Mataram, NTB. Misi ini merupakan bagian dari komitmennya sebagai kepala daerah untuk membawa musik tongtong Sumenep mendunia.

”Alhamdulillah, tongtong kita diterima dengan sangat antusias di Mandalika. Ini bukan sekadar tampil, tapi membawa identitas Sumenep sebagai Kota Keris ke panggung nasional dan internasional,” ujar Bupati Fauzi.

Bupati Fauzi menegaskan, pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan promosi pariwisata. Mandalika menjadi panggung strategis untuk mengenalkan Sumenep.

Pelatih Angin Ribut Lutfi Rahman mengungkapkan, kesuksesan di Mandalika ini melanjutkan jejak sebelumnya. Pada 2025, Angin Ribut sukses memukau ribuan penonton di Malioboro dalam ajang Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan konsep Pamor Sumekar.