Kota Malang Raih Penghargaan Bebas Pasung Nasional 2026, 16 Puskesmas Layani Konsultasi Psikologis

JawaPos.com — Kota Malang meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung Tahun 2026 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berkat upaya menghapus praktik pemasungan dan memperkuat pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Penghargaan nasional tersebut diterima langsung Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Lapangan Upacara Kemenkes RI.

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperluas akses kesehatan mental, menghadirkan inovasi digital, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Keberhasilan Kota Malang memperoleh penghargaan bebas pasung tidak terlepas dari pendekatan pelayanan yang mengutamakan hak dan martabat penyandang gangguan jiwa.

Pemkot Malang berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan mental mendapatkan akses pemeriksaan, pengobatan, pendampingan, hingga pemantauan secara berkelanjutan.

Apa yang Membuat Kota Malang Meraih Penghargaan Bebas Pasung Nasional 2026? Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung 2026 diberikan kepada Kota Malang sebagai apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menghapus praktik pemasungan terhadap ODGJ.

Program tersebut dijalankan melalui penguatan fasilitas kesehatan, kerja sama tenaga profesional, inovasi pelayanan, serta keterlibatan berbagai perangkat daerah.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas penghargaan nasional yang diterima pemerintah daerahnya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa sekaligus memperluas perlindungan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang. Alhamdulillah, upaya tersebut berbuah penghargaan tingkat nasional sebagai Kota Malang Bebas Pasung Tahun 2026,” ungkap Wahyu.

Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemkot Malang untuk melanjutkan berbagai program kesehatan mental yang telah berjalan.

Pemerintah daerah menempatkan pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian penting dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati martabat setiap warga.

Bagaimana 16 Puskesmas di Kota Malang Memperluas Akses Kesehatan Mental? Salah satu langkah konkret Pemkot Malang adalah menghadirkan layanan psikologi melalui kerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia).

Kolaborasi tersebut melibatkan 16 tenaga psikologi yang memberikan pelayanan di 16 puskesmas di Kota Malang setiap hari Sabtu.

Kehadiran tenaga psikologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan konsultasi dan pendampingan terkait kondisi kesehatan mental.

Warga tidak harus menunggu persoalan psikologis berkembang semakin berat untuk mulai mencari bantuan profesional melalui layanan yang tersedia.

Program ini sekaligus menunjukkan upaya Pemkot Malang mendekatkan pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat melalui jaringan puskesmas.

Dengan menjangkau 16 fasilitas kesehatan, pemerintah daerah berusaha memperluas kesempatan warga memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain memperkuat akses konsultasi, layanan tersebut menjadi bagian dari pendekatan kesehatan jiwa yang lebih menyeluruh.

Pendampingan psikologis diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya kesehatan mental, mengenali kebutuhan pertolongan, dan memperoleh informasi mengenai pelayanan lanjutan.

Apa Itu Aplikasi O-SAPI yang Dikembangkan Pemkot Malang? Pemkot Malang juga mengembangkan aplikasi O-SAPI atau Layanan ODGJ Satu Pintu untuk mendukung penanganan kesehatan jiwa secara terintegrasi.

Inovasi digital tersebut dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Malang bersama Dinsos P3AP2KB Kota Malang guna memperkuat koordinasi pelayanan bagi penyandang gangguan jiwa.

Melalui O-SAPI, penanganan ODGJ dirancang mencakup sejumlah tahapan, mulai pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rujukan, hingga pemantauan kondisi pasien.

Sistem tersebut menjadi sarana untuk menghubungkan kebutuhan pelayanan dengan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pendampingan.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan O-SAPI untuk mengakses informasi dan fasilitas pelayanan terkait penanganan ODGJ melalui satu sistem terpadu.

Kehadiran aplikasi ini diharapkan membuat proses pelayanan lebih mudah dijangkau sekaligus mendukung kesinambungan penanganan kesehatan jiwa.

Kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AP2KB menunjukkan pentingnya keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah dalam menangani persoalan kesehatan mental.

Penanganan ODGJ tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan medis, tetapi juga memerlukan pendampingan sosial dan koordinasi pelayanan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Malang berupaya memperkuat respons pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan jiwa.

Integrasi layanan melalui O-SAPI diharapkan membantu petugas menjalankan koordinasi secara lebih cepat, tepat, dan berkesinambungan.

Bagaimana Kota Malang Menjaga Keberlanjutan Program Bebas Pasung? Selain memperluas pelayanan kesehatan, Pemkot Malang turut membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental melalui kegiatan kolaboratif.

Salah satunya dilakukan bersama komunitas media dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang berlangsung sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan tes kesehatan mental gratis bagi masyarakat sebagai bentuk edukasi sekaligus upaya mendorong deteksi dini.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas kepedulian terhadap persoalan kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat.

Upaya edukasi dan deteksi dini tersebut melengkapi pelayanan psikologi di 16 puskesmas serta pengembangan aplikasi O-SAPI.

Ketiga pendekatan itu memperlihatkan fokus Pemkot Malang pada kemudahan akses layanan, penguatan koordinasi, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental.

Penghargaan bebas pasung tingkat nasional pada 2026 juga menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan program yang sudah dilaksanakan.

Pemkot Malang berharap sinergi antara tenaga kesehatan, perangkat daerah, organisasi profesi, dan masyarakat terus berkembang demi meningkatkan kualitas pelayanan.

Wahyu menegaskan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang semakin baik.

Ia berharap program tersebut terus diperkuat sehingga masyarakat, termasuk penyandang gangguan jiwa, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang layak.

“Langkah-langkah inilah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam menangani ODGJ dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa. Kami berharap upaya ini terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin baik,” pungkas Wahyu.

Capaian nasional tersebut menjadi pengingat pentingnya mempertahankan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, terintegrasi, dan menghormati hak setiap warga.