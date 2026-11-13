Gerak Jalan MJS Kembali Digelar, Jadikan Jatim Sebagai Destinasi Sports Tourism

JawaPos.com - Tradisi tahunan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (MJS) 2026 kembali digelar. Selain memelihara nilai-nilai sejarah, perhelatan sejauh 25 kilometer tersebut dikemas secara strategis untuk mendorong penguatan kawasan Jawa Timur sebagai destinasi sports tourism utama di Indonesia.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur menggelar Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya (GMS) 2026 pada 21 November memperingati Hari Pahlawan.

”Tahun ini kita kembali ke rute awal di Trowulan. Pertimbangannya, jalur di sana lebih luas sehingga lebih memberikan kenyamanan bagi peserta,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur Muhammad Hadi Wawan Guntoro seperti dilansir dari Antara.

GMS 2026 diberangkatkan dari Lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, Kota Mojokerto, pukul 13.00 WIB dan berakhir di Tugu Pahlawan, Surabaya, dengan batas waktu finis pukul 02.00 WIB.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Dispora berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan kepolisian resor (polres) terkait pengaturan lalu lintas.

Penutupan jalan secara situasional akan diberlakukan di area padat seperti Krian. Surat imbauan juga telah dikirimkan ke bupati/wali kota dan camat terdampak agar industri di kawasan tersebut mengondisikan aktivitas transportasi barang selama acara berlangsung.

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​”Kami terus merampungkan berbagai persiapan teknis agar pelaksanaan berjalan optimal dan aman bagi seluruh partisipan,” kata Hadi.

Sebanyak 13.000 partisipan ditargetkan mengikuti kegiatan tersebut.

Panitia telah mengantisipasi dinamika cuaca yang mulai memasuki musim hujan. Langkah mitigasi kesehatan disiapkan secara menyeluruh sepanjang jalur 25 kilometer.

Yakni mencakup penyediaan pos kesehatan, suplai logistik buah dan air minum, hingga kepemilikan asuransi dan pendaftaran berbasis aplikasi bagi peserta.

Terkait keselamatan, panitia memberlakukan ketat syarat administrasi. Peserta di bawah umur wajib melampirkan surat izin dari orang tua serta surat keterangan sehat saat pendaftaran.

”Panitia tidak ragu menolak pendaftar yang tidak memenuhi kriteria medis,” tandas Hadi.

Penyelenggaraan tahun ini juga dilengkapi sistem pemantauan berbasis GPS dan perangkat pelacak untuk mengetahui posisi peserta selama perjalanan. Panitia turut menyediakan asuransi, pos kesehatan, pos minuman, serta fasilitas istirahat.

”Kita ingin GMS tahun ini lebih baik, terutama dari sisi keselamatan. Kita memastikan peserta tidak mengalami kendala teknis dan posisi mereka bisa terpantau. Prinsipnya, kita ingin meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Hadi.

Selain fungsi olahraga dan nilai sejarah, Pemprov Jatim berupaya menjadikan ajang ini sebagai penggerak ekonomi warga lokal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan kebebasan untuk berjualan di sepanjang rute yang dilalui tanpa dipungut biaya.

​”Tahun lalu masyarakat gelar tikar di sepanjang rute untuk menonton sambil kulineran. Tahun ini kami bekerja sama dengan tim penilai untuk menghitung secara spesifik estimasi perputaran omset UMKM sepanjang rute Mojokerto hingga Wonokromo Surabaya,” ungkap Hadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jatim Cepi Sukur Laksana menjelaskan GMS merupakan napak tilas perjuangan K.R.M. Soebroto dan Pasukan 10 November dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa 10 November 1945.

Target peserta terdiri atas 6.000 perorangan, 50 regu pelajar, 300 regu umum, 30 regu TNI/Polri, 200 peserta perorangan sepeda juang, serta 70 regu sepeda juang.