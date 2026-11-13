Bupati Apresiasi Sinergi Pengusaha dan Serikat Buruh Jaga Kondusivitas Dunia Kerja di Jombang

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan industrial di daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Jombang yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, kalangan pengusaha, hingga pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh guna merumuskan langkah konkret menjaga kondusivitas iklim ketenagakerjaan.

Bupati Jombang, Warsubi menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan atas komitmen bersama dalam merawat keamanan dan keharmonisan dunia kerja di Jombang.

Menurutnya, terciptanya hubungan industrial yang baik dan kondusif menjadi salah satu faktor penentu krusial dalam menarik minat investor serta menggeliatkan roda perekonomian daerah.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini telah ikut serta menjaga hubungan industrial di Kabupaten Jombang tetap harmonis dan kondusif," kata Warsubi.

Ia menambahkan, keharmonisan iklim kerja berdampak langsung terhadap kelancaran operasional dunia usaha, perluasan kesempatan investasi, hingga pembukaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran.

Guna mencegah potensi perselisihan hubungan industrial sejak dini, Warsubi menginstruksikan para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat buruh agar mengoptimalkan fungsi dialog secara internal.

Ia meminta agar penguatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan terus digalakkan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka.

"Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka, agar setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik," pesan Warsubi.

Selain itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga ditekankan untuk ditingkatkan kinerjanya. Informasi dan aspirasi di lapangan harus dihimpun secara cepat dan akurat guna memberikan masukan tepat kepada pimpinan daerah maupun Tim LKS Tripartit.

Rapat Pleno Tripartit yang digelar turut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penyerapan aspirasi Dewan Pengupahan dan Tim Deteksi Dini, evaluasi penanganan masalah ketenagakerjaan, hingga strategi optimalisasi pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.