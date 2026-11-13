Jaga Sumber Air, Wali Kota Malang Ingatkan Tidak Sekadar Melakukan Penanaman Secara Simbolis

JawaPos.com - Pemerintah Kota Malang bersama jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota dan Perumda Air Minum Tugu Tirta memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga keberlangsungan sumber air bersih di tengah perkotaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui aksi nyata bertajuk ‘Green Policing: Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian’ yang diisi kegiatan konservasi sumber air serta penanaman pohon di kawasan Sumber dan Tandon Air Joyoagung, Jumat (13/11).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, perlindungan kawasan sekitar mata air merupakan prioritas penting di tengah masifnya laju pembangunan fisik perkotaan.

"Untuk itulah maka keberadaan sumber air yang ada di wilayah Kota Malang harus betul-betul kita jaga," ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, sebagian besar pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Malang selama ini masih ditopang sumber-sumber air yang berada di luar wilayah kota.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap sumber air lokal yang ada menjadi investasi krusial demi menjamin kualitas hidup generasi masa depan.

Selain menggalakkan penghijauan di sekitar mata air, ia juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak sekadar melakukan penanaman secara simbolis, melainkan berkomitmen penuh merawatnya hingga tumbuh subur.

"Menanam gampang, tetapi merawat dan memelihara ini lebih sulit," pesan Wahyu.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi Sukarno menyampaikan, gerakan Green Policing merupakan ikhtiar kolektif bersama masyarakat untuk merawat ekosistem mata air secara berkelanjutan.

Ia berharap aksi penghijauan ini tidak berhenti sekadar menjadi agenda seremonial semata, melainkan menjelma sebagai budaya dan semangat bersama di tengah masyarakat.