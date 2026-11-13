Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemkab Jombang Siaga Kenaikan Harga Pangan

JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (11/11/2026).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi lonjakan harga komoditas strategis yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Bung Tomo, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., membuka langsung kegiatan yang mengusung tema "Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang Menjelang Hari Natal 2026 dan Tahun Baru 2027".

Harga Pangan Jombang Masih Terkendali, Tiga Komoditas Jadi Perhatian

Pemerintah Kabupaten Jombang mencatat perkembangan harga kebutuhan pokok masih relatif terkendali menjelang periode libur akhir tahun 2026.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) periode September hingga Oktober 2026, rata-rata perkembangan harga di Kabupaten Jombang tercatat sebesar 0,4 persen.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam membaca pergerakan harga kebutuhan masyarakat.

Meski kenaikannya relatif rendah, sejumlah komoditas pangan tetap membutuhkan perhatian karena memberikan kontribusi terhadap perubahan harga.

Tiga komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Ketiganya termasuk kebutuhan pangan yang pergerakan harganya perlu dipantau, terutama menjelang meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada akhir tahun.

Bupati Warsubi menjelaskan, Kabupaten Jombang menggunakan IPH sebagai indikator pemantauan karena tidak termasuk wilayah cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Melalui indikator tersebut, pemerintah daerah dapat mengikuti perkembangan harga komoditas sekaligus menyiapkan langkah pengendalian sesuai kondisi lapangan.

Pemantauan harga juga menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang agar tetap stabil.

Pemerintah daerah menilai koordinasi antarlembaga diperlukan supaya perubahan harga dapat direspons melalui kebijakan yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati Warsubi Minta Sidak Pasar Tradisional dan Modern

Bupati Warsubi meminta seluruh anggota TPID Kabupaten Jombang meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak di pasar tradisional maupun pasar modern.

"Saya minta agar segera disiapkan langkah pemantauan melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern. Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sehingga apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan atau potensi kelangkaan pasokan, kita dapat segera mengambil langkah antisipasi," tegasnya.

Instruksi tersebut menempatkan pemantauan langsung sebagai bagian penting dalam pengendalian inflasi daerah menjelang pergantian tahun.

Pemeriksaan di lapangan diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok.

Perhatian terhadap pasokan pangan tidak kalah penting dibandingkan pengawasan terhadap harga yang berlaku di pasar.

Ketersediaan barang menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama periode libur panjang.

Warsubi juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi perubahan kondisi pasar.

Koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan diharapkan memungkinkan pemerintah mengambil tindakan antisipatif ketika ditemukan kenaikan harga signifikan ataupun indikasi kelangkaan bahan pangan.

Kolaborasi Bank Indonesia, Bulog, dan BPS Perkuat Pengendalian Inflasi

High Level Meeting TPID Kabupaten Jombang 2026 menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Pertemuan tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, serta berbagai lembaga yang berkaitan dengan pengendalian harga dan ketersediaan pangan.

"Untuk menjaga perekonomian Kabupaten Jombang tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi dan langkah pengendalian yang terarah. Pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pemangku kepentingan terkait," ujar Bupati Warsubi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., serta para staf ahli dan asisten.

Sejumlah kepala perangkat daerah juga mengikuti pembahasan sebagai bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi menjelang akhir tahun.

Dalam forum tersebut, Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husein, S.H., M.H., hadir sebagai salah satu narasumber.

Kehadiran Bulog menjadi bagian dari pembahasan lintas lembaga yang berkaitan dengan kesiapan pasokan dan ketahanan pangan daerah.

Narasumber lainnya adalah Abdul Hadi, Kepala Unit Implementasi Pengembangan IEKB dan Eksyar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Forum ini juga menghadirkan Dedi Hariyono, S.E., M.Sos., selaku Penelaah Teknis Kebijakan Tim Kerja Substansi Analis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.

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Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., turut memberikan pemaparan dalam pertemuan tersebut.

Keterlibatan berbagai narasumber memungkinkan pembahasan pengendalian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, data statistik, dan kondisi pasokan pangan.

Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Menjelang Pergantian Tahun

Pemerintah Kabupaten Jombang menempatkan stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai dua perhatian utama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui HLM TPID, pemerintah daerah berupaya menyatukan langkah berbagai instansi agar pengendalian harga tidak berjalan secara terpisah.

Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Fokus utamanya adalah menjaga ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus memastikan perkembangan harga tetap berada dalam kondisi yang terkendali.

Selain pembahasan ekonomi, rangkaian HLM TPID 2026 turut menampilkan pertunjukan Tari Remo dari SMAN 1 Jombang.

Penampilan kesenian tradisional tersebut menjadi bagian dari pembukaan kegiatan sebelum para peserta mengikuti pemaparan sejumlah narasumber.

Melalui penguatan koordinasi ini, Pemkab Jombang berharap upaya pengendalian harga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.