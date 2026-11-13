Genjot Ekonomi Kreatif Kriya, Pemkot Malang Gelar Pelatihan Menjahit untuk 50 Pelaku IKM

JawaPos.com - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terus memperkuat komitmennya dalam menggenjot pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang kriya.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan menjahit intensif bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) penerima bantuan mesin jahit Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

Pelatihan yang dilangsungkan pada 10-12 November 2026 ini dipusatkan di Hotel Tychi, Kota Malang, dengan menggandeng 50 peserta terpilih yang telah melalui proses kurasi ketat.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, program pelatihan ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas dan keterampilan teknis para peserta.

Dengan demikian, bantuan mesin jahit yang telah disalurkan pemerintah tidak hanya berhenti sebagai fasilitas fisik semata, melainkan benar-benar dimanfaatkan secara produktif untuk menggenjot penghasilan keluarga.

"Peningkatan keterampilan dan pendapatan keluarga menjadi salah satu upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menekan angka kemiskinan dan stunting," kata Eko.

Eko mendorong para peserta agar kreatif mengembangkan hasil pelatihan menjadi produk bernilai jual tinggi, seperti jilbab, pakaian jadi, hingga aneka kerajinan berbahan kain perca.

Selain itu, para pelaku IKM juga diimbau untuk membentuk kelompok usaha bersama guna memperkuat jejaring pengetahuan, memperluas kapasitas produksi, hingga mendongkrak akses pemasaran produk.

Dalam pelaksanaan pelatihan selama tiga hari tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan materi langsung dari para praktisi berpengalaman di bidangnya.

Sesi pelatihan dipandu oleh Komunitas Pelanusa yang diwakili Endahing Noor Suryanti, serta dimotivasi langsung oleh motivator nasional Dedy Marquis.

Kehadiran para ahli ini diharap memberikan sudut pandang baru bagi para peserta dalam memetakan strategi pengembangan usaha sekaligus mengatasi berbagai kendala operasional di lapangan.

Salah satu peserta, Erni (50), warga Kelurahan Sawojajar, mengaku sangat antusias dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan emas mengikuti pelatihan tersebut.

Menurutnya, materi yang diberikan sangat membantu dalam memperluas wawasan bisnis serta memberi arah bagi perkembangan usahanya ke depan.