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Penulis: Ardini Pramitha, ARM
Jumat, 13 November 2026 | 22.26 WIB

Bupati Jombang Minta Perusahaan-Serikat Pekerja Perkuat Dialog buat Cegah Konflik Ketenagakerjaan

Bupati Jombang Warsubi memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026). (Foto: jombangkab.go.id) - Image

Bupati Jombang Warsubi memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026). (Foto: jombangkab.go.id)

JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mendorong perusahaan dan serikat pekerja memperkuat komunikasi guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Dialog terbuka di lingkungan perusahaan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas dunia kerja sekaligus mendukung masuknya investasi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jombang Warsubi saat memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026).

Warsubi menilai, hubungan industrial yang harmonis tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap iklim investasi dan keberlangsungan kegiatan usaha di Kabupaten Jombang.

Dia mengapresiasi keterlibatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta serikat pekerja yang selama ini turut menjaga kondusivitas hubungan industrial.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini telah ikut serta menjaga hubungan industrial di Kabupaten Jombang tetap harmonis dan kondusif. Hubungan industrial yang baik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga iklim investasi,” kata Warsubi.

Menurut dia, terciptanya hubungan industrial yang baik dapat mendukung kelancaran usaha. Dampak lanjutannya diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, Warsubi meminta perusahaan mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Melalui forum tersebut, persoalan antara pekerja dan manajemen diharapkan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka, agar setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Selain komunikasi di tingkat perusahaan, Pemkab Jombang juga mendorong penguatan Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan. Tim tersebut diharapkan mampu menghimpun informasi dan aspirasi dari lapangan secara cepat dan akurat.

Hasil pemantauan itu nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan LKS Tripartit dalam mengantisipasi potensi persoalan ketenagakerjaan.

Rapat pleno tersebut turut membahas sejumlah persoalan, mulai dari penyampaian aspirasi Tim Deteksi Dini dan Dewan Pengupahan, evaluasi penanganan masalah ketenagakerjaan, hingga upaya menjaga hubungan industrial tetap harmonis.

Optimalisasi pelayanan investasi juga masuk dalam pembahasan. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar Pemkab Jombang dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

“Saya berharap hasil pembahasan hari ini dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, sehingga menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bambang Suntowo, sejumlah kepala perangkat daerah, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Dewan Pengupahan, APINDO, KADIN, serta pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.

Editor: Bintang Pradewo
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