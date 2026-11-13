8.053 Atlet Siap Berlaga! Pemprov Kalteng Matangkan Persiapan Porprov XIII 2026

JawaPos.com – Sebanyak 8.053 atlet dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) siap ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalteng Tahun 2026.

Menjelang pelaksanaannya pada 28 November 2026 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar dan sukses.

Pemantapan persiapan tersebut dilakukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis (12/11/2026), dengan melibatkan panitia besar tingkat provinsi, pemerintah kabupaten selaku tuan rumah, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta seluruh panitia bekerja maksimal dan memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, koordinasi antarpihak menjadi kunci agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara optimal.

"Saya minta seluruh panitia bekerja keras dan menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Perkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak agar pelaksanaan Porprov XIII Kalteng 2026 dapat berjalan sukses," tegas Agustiar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden selaku Ketua Umum Panitia Besar Porprov XIII menyampaikan bahwa seluruh bidang kepanitiaan terus bekerja sesuai tugas masing-masing. Koordinasi dengan panitia lokal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus dilakukan untuk menyelaraskan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

"Kami terus bekerja dan optimistis pelaksanaan Porprov XIII dapat berjalan sesuai jadwal. Koordinasi dengan panitia lokal di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus berjalan untuk memastikan seluruh persiapan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Dari sisi teknis pertandingan, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng Rahmat Hidayat mengatakan bahwa persiapan terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan peralatan olahraga dan perangkat pertandingan pada setiap cabang olahraga.

Kesiapan tersebut menjadi perhatian penting agar seluruh pertandingan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan standar masing-masing cabang olahraga, sekaligus memberikan fasilitas yang memadai bagi para atlet.

Porprov XIII Kalteng 2026 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 cabang olahraga akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan dua cabang lainnya, yakni renang dan balap motor jalan raya, dijadwalkan berlangsung di Kota Palangka Raya.

Dengan jumlah peserta mencapai 8.053 atlet, penyelenggaraan Porprov XIII juga didukung 1.152 personel kepanitiaan yang terdiri atas unsur panitia besar, KONI, panitia lokal, serta perangkat pertandingan.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat turut mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari venue pertandingan, sarana dan prasarana olahraga, hingga kebutuhan pelayanan bagi atlet dan ofisial. Persiapan tersebut dilakukan agar seluruh kontingen dapat mengikuti pertandingan dengan baik.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, Porprov XIII juga menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan atlet di masing-masing kabupaten/kota. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mewakili Kalimantan Tengah pada kejuaraan tingkat nasional maupun ajang olahraga lainnya.

Penyelenggaraan Porprov XIII Kalteng 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya melalui peningkatan aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM selama berlangsungnya kegiatan.