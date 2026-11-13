Ciptakan Tata Kota Bersih dan Berestetika, Pemkab Jombang Tertibkan Reklame Liar

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengambil langkah tegas dalam menata keindahan kawasan perkotaan dengan menggelar operasi penertiban reklame bersama.

Aksi bersih-bersih baliho, banner, dan atribut reklame yang melanggar aturan ini melibatkan sinergi lintas perangkat daerah guna mengembalikan fungsi serta estetika ruang publik di berbagai ruas jalan protokol.

Untuk menyukseskan giat penertiban ini, Pemkab Jombang mengerahkan total 45 personel gabungan. Unsur personel tersebut berasal dari enam perangkat daerah strategis, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Bapenda, Diskominfo, Dishub, serta Satpol PP.

Operasi penertiban ini juga didukung sarana dan prasarana operasional yang memadai guna menjangkau atribut reklame di berbagai titik, meliputi 3 unit truk pengangkut, 1 unit crane atau sky lift, 5 unit mobil operasional, dan 4 unit kendaraan roda dua (R2)

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi di lapangan, tim gabungan dibagi menjadi tiga satuan tugas terpisah untuk menyisir sejumlah kawasan strategis di Jombang. Tim 1 bertugas menyisir kawasan Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Gus Dur, dan Jalan Hayam Wuruk.

Adapun tim 2 bertugas di Jalan Pierre Tendean (mulai Simpang 3 Pulo Kalimalang hingga Barat PG. Jombang Baru), Jalan Abd. Rahman Saleh, serta Jalan KH. Wahab Hasbullah (Simpang 4 Sambong hingga Exit Tol Tembelang).

Untuk tim 3 ditugaskan elakukan penertiban di wilayah Jalan Brigjen Kretarto, kawasan RTH Kebon Ratu, Jalan Soekarno Hatta, hingga Jalan Gatot Subroto sampai Simpang 4 Kereta Api.

Berkat perencanaan yang matang, koordinasi lintas instansi yang solid, serta kedisiplinan seluruh petugas di lapangan, pelaksanaan penertiban reklame berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Pembersihan atribut reklame liar yang tidak sesuai ketentuan dieksekusi secara terarah dan profesional tanpa menemui hambatan berarti.

"Alhamdulillah, pelaksanaan penertiban reklame bersama berjalan dengan sangat tertib, lancar, dan kondusif tanpa ada hambatan di lapangan. Pembersihan baliho, banner, serta atribut reklame yang melanggar aturan dilakukan secara terarah dan profesional," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo.

Hasil dari penertiban serentak ini membuat wajah berbagai ruas jalan protokol dan kawasan perkotaan Jombang kini tampak jauh lebih bersih, rapi, teratur, serta lega dipandang mata.