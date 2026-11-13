Industri Daur Ulang dan AMDK Tolak Wacana Larangan Kemasan di Bawah 1 Liter di Jakarta

JawaPos.com - Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) menilai usulan pelarangan air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran di bawah 1 liter di DKI Jakarta bukan solusi efektif untuk mengatasi sampah plastik. Keduanya mendorong penguatan sistem pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang sampah.

Sekretaris Jenderal ADUPI Eddie Supriyanto mengatakan, kebijakan lingkungan perlu didukung riset agar tidak menimbulkan dampak terhadap sektor lain. Menurutnya, botol AMDK berukuran kecil justru menjadi salah satu bahan baku yang dibutuhkan industri daur ulang plastik.

“Industri daur ulang plastik saat ini lagi kekurangan stok bahan baku. Jadi, jika pemakaian AMDK ukuran di bawah satu liter itu dilarang, itu sama saja mematikan industri daur ulang ini,” ujarnya.

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Berdasarkan kajian ADUPI, sepanjang 2014–2024 industri daur ulang plastik menyerap 7,6 juta ton sampah plastik dan menopang 9.729 pekerja terampil, 38.906 pekerja tidak terampil, serta sekitar 1 juta pekerja informal dalam rantai pasoknya. Sektor ini juga menyumbang rata-rata USD 9,2 miliar per tahun atau sekitar 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Eddie menilai larangan kemasan di bawah 1 liter berisiko mengurangi pasokan bahan baku, menurunkan utilisasi industri, mengurangi devisa, serta mengancam lapangan kerja. Dia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjadikan pemilahan sampah dari sumber sebagai prioritas.

Dia mencontohkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Menurutnya, masyarakat dapat terlibat dalam komunitas lingkungan untuk mengedukasi warga mengenai pemilahan sampah.

“Lebih baik mereka terjun langsung saja di masyarakat untuk mengedukasi bagaimana cara memilah sampah dari sumbernya,” kata Eddie.

Senada, Ketua Umum AMDATARA Karyanto Wibowo mengatakan persoalan utama sampah plastik terletak pada sistem pengelolaannya, bukan ukuran kemasan. Pelarangan dinilai berpotensi memindahkan masalah ke jenis kemasan lain serta berdampak pada produsen lokal, UMKM, warung, dan akses masyarakat terhadap air minum.

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Karyanto mengutip riset Sustainable Waste Indonesia di Jabodetabek yang mencatat tingkat daur ulang botol PET sekitar 74 persen dan gelas plastik 81 persen. Menurutnya, botol PET juga menjadi sumber bahan baku industri sekaligus penghidupan bagi pemulung.

Dia mencontohkan Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong yang menampung hingga 6 ton botol PET bekas per hari dan menopang sekitar 4.000 pemulung. Sejumlah produsen AMDK juga disebut telah menjalankan program pengumpulan dan penggunaan bahan daur ulang untuk kemasan.

AMDATARA menawarkan tiga langkah kepada Pemprov DKI Jakarta, yakni menjadikan Jakarta sebagai percontohan penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR), memperkuat kemitraan dengan bank sampah di tingkat RW, serta memperluas penggunaan kemasan daur ulang dan sistem guna ulang.