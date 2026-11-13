Jaga Kelestarian Ciater, Sari Ater Trail Race Gandeng Komunitas dan Industri

JawaPos.com - Kawasan pegunungan Ciater, Subang, Jawa Barat, tidak hanya menjadi tempat bagi para pencinta olahraga lari untuk menguji ketahanan fisik. Kelestarian lingkungan di kawasan tersebut juga menjadi perhatian melalui aksi penanaman pohon yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Sari Ater Trail Race 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Sari Ater Campervan Park, Subang, Minggu (8/11), mendapat dukungan dari PT Mitra Blessindo Perkasa (MBP) melalui dua mereknya, Fit-U dan Cotton Clinic. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam aksi penanaman pohon serta keikutsertaan tim perusahaan dalam kategori lari 5 kilometer.

Direktur PT Mitra Blessindo Perkasa Soefery Hariyadi mengatakan, dukungan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan tidak terlepas dari karakter olahraga trail run yang membawa peserta berinteraksi langsung dengan alam.

Menurutnya, pengalaman berlari melewati kawasan pegunungan dan perkebunan teh seharusnya juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan yang menjadi bagian dari lintasan olahraga tersebut.

"Pelari trail bersentuhan langsung dengan alam di sepanjang jalur. Itu yang membuat kami ingin mendukung penanaman pohon di Sari Ater. Kami berharap orang yang senang berlari di alam juga mau ikut merawatnya," ujar Soefery.

Keterlibatan MBP tidak hanya melalui dukungan perusahaan. Sejumlah anggota tim juga turun langsung mengikuti perlombaan kategori 5 kilometer.

Salah satu peserta, Wa Ode Suci Rahmayani, mengaku mendapatkan pengalaman berbeda karena Sari Ater Trail Race menjadi ajang lari lintas alam pertamanya.

Ia mengaku terkesan dengan pemandangan alam di sepanjang jalur perlombaan. Keindahan kawasan tersebut sekaligus membuatnya menyadari pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari.

"Yang paling berkesan buat saya adalah pemandangannya. Asri sekali, sampai saya berpikir, sayang kalau tempat sebagus ini tidak dijaga. Itu juga yang membuat saya senang bisa hadir mewakili MBP dan ikut mendukung aksi tanam pohon di acara ini," kata Suci.

Soefery menambahkan, partisipasi tim perusahaan dalam perlombaan juga menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga komunitas, khususnya lari lintas alam yang semakin menarik perhatian kalangan anak muda.

Ia menilai trail run menawarkan pengalaman olahraga yang berbeda karena peserta tidak hanya mendapatkan manfaat aktivitas fisik, tetapi juga kesempatan mengenal lingkungan alam secara lebih dekat.

"Kami senang melihat anak muda tertarik pada trail run. Mereka bisa aktif bergerak sambil mengenal alam lebih dekat," tuturnya.

Sari Ater Trail Race Dorong Kesadaran Lingkungan Sari Ater Trail Race merupakan ajang lari lintas alam yang diselenggarakan Indorace bekerja sama dengan Sari Ater Hot Spring Hotel & Resort. Pertama kali digelar pada 2022, kompetisi tersebut memasuki penyelenggaraan tahun kelima pada 2026.

Tahun ini, peserta dapat mengikuti tiga kategori jarak, yakni 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer. Jalur perlombaan memanfaatkan lanskap pegunungan Ciater serta kawasan perkebunan teh yang menjadi salah satu daya tarik wilayah tersebut.

Di balik potensi wisata dan olahraga, kawasan Ciater juga memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai daerah resapan air. Karena itu, upaya menjaga tutupan vegetasi dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan IPB pada 2019 mencatat adanya perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan aktivitas wisata dan olahraga berbasis alam perlu berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Perhatian terhadap isu keberlanjutan juga telah menjadi bagian dari penyelenggaraan Sari Ater Trail Race sejak diperkenalkannya konsep Green Runners pada 2025.

Pada penyelenggaraan tahun ini, komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui aksi penanaman pohon. Kegiatan dilakukan secara simbolis dengan melibatkan perwakilan sponsor dan sejumlah pemangku kepentingan.

Race Director Indorace, Akbar Rafsanzani, berharap kegiatan lingkungan tersebut dapat menjadi salah satu pesan positif dari penyelenggaraan Sari Ater Trail Race 2026.

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