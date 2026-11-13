Tak Ingin Warga Jadi Penonton, Pemkot Kediri Siapkan 886 Peserta Pelatihan Kerja

JawaPos.com - Pertumbuhan investasi dan dunia usaha di Kota Kediri membuka peluang ekonomi baru.

Agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton, Pemerintah Kota Kediri menyiapkan 886 peserta untuk mengikuti pelatihan kerja dengan 13 pilihan keterampilan, mulai dari digital marketing, content creator hingga ekspor.

Program yang dibuka Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha pada Selasa (10/11/2026) ini diarahkan untuk mencetak tenaga kerja kompeten dan pelaku usaha mandiri.

Pelatihan tersebut diselenggarakan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri.

Pembukaan kegiatan berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri dengan melibatkan lembaga pelatihan, mitra industri, serta ratusan peserta.

Wakil Wali Kota Kediri yang akrab disapa Gus Qowim menegaskan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, perkembangan investasi dan dunia usaha harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, dan peluang berwirausaha.

Gus Qowim Tak Ingin Warga Kota Kediri Hanya Menjadi Penonton

Gus Qowim menilai pertumbuhan dunia usaha di Kota Kediri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

“Dengan perkembangan itu, tentu kita tidak ingin masyarakat Kota Kediri hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia usaha. Kita ingin masyarakat Kota Kediri bisa ikut berkontribusi, baik menjadi pelaku usaha yang mampu membuka lapangan kerja, maupun tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” tuturnya.

Pesan tersebut menjadi penekanan utama dalam pembukaan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri.

Gus Qowim berharap peserta tidak sekadar mengikuti kegiatan, tetapi benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesional.

Sebanyak 748 peserta mengikuti program yang diselenggarakan Dinkop UMTK, sedangkan 138 peserta lainnya berasal dari pelatihan Disperdagin.

Secara keseluruhan, 886 peserta mendapatkan kesempatan mengembangkan keterampilan melalui program peningkatan kompetensi yang disiapkan pemerintah daerah.

Gus Qowim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pelatihan Kerja Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Pemerintah Kota Kediri menekankan pelatihan keterampilan kerja harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Pelatihan harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Peserta harus memiliki semangat dan kesungguhan dalam mengikuti pelatihan. Pelatihan harus menghasilkan peluang kerja dan usaha,” tegasnya.

Kompetensi yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada penguasaan materi, melainkan berkembang menjadi kemampuan praktis yang memiliki nilai ekonomi.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini diharapkan memperkuat hubungan antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan pelaku industri.

Sinergi tersebut penting untuk memastikan materi pelatihan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Pada pembukaan kegiatan, pemerintah juga menyerahkan paket pelatihan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada peserta.

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diberikan selama dua bulan ketika peserta menjalani program pelatihan keterampilan kerja.

Dengan adanya perlindungan selama pelatihan, peserta memperoleh dukungan tambahan ketika mengikuti proses pembelajaran sesuai bidang keterampilan masing-masing.

Ada 13 Jenis Pelatihan, dari Digital Marketing hingga Ekspor

Pemerintah Kota Kediri menyiapkan 13 jenis pelatihan keterampilan kerja sepanjang 2026 untuk menjangkau kebutuhan kompetensi yang beragam.

Sebanyak tujuh jenis pelatihan berada di bawah Dinkop UMTK, sementara enam jenis lainnya diselenggarakan melalui Disperdagin.

Program Dinkop UMTK mencakup food and beverage service, housekeeping, tata kecantikan rambut, digital marketing, makanan tradisional, kue kekinian, dan content creator.

Bidang tersebut memberikan pilihan bagi peserta yang ingin bekerja di sektor jasa, mengembangkan usaha kuliner, ataupun memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Sementara itu, Disperdagin menyiapkan pelatihan diversifikasi kriya, desain komunikasi visual (DKV), ekspor, make up artist (MUA), kuliner tradisional, dan tour guide.

Ragam keterampilan tersebut diarahkan untuk memperluas kemampuan masyarakat dalam mengembangkan produk, layanan, dan aktivitas usaha.

Dari enam bidang yang disiapkan Disperdagin, tiga di antaranya telah siap dilaksanakan, yakni diversifikasi kriya, DKV, dan ekspor.

Adapun pelatihan MUA, kuliner tradisional, serta tour guide masih menunggu penyelesaian proses pengadaan lembaga pelatihan kerja (LPK).

Keberagaman bidang pelatihan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan keterampilan di berbagai sektor ekonomi.

Peserta memiliki kesempatan memilih kompetensi yang berkaitan dengan minat, potensi usaha, maupun peluang pekerjaan yang ingin mereka tekuni.

Kolaborasi Dunia Usaha dan Lembaga Pelatihan Gus Qowim mengajak lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan Kota Kediri.

Kerja sama tersebut diharapkan membuat program peningkatan kompetensi semakin efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Kediri juga berkomitmen melanjutkan penguatan kualitas SDM agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan ekonomi.

Pelatihan keterampilan menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan kerja sekaligus menciptakan peluang usaha baru.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eko Lukmono, Kepala Dinkop UMTK M. Ferry Djatmiko, serta Kepala Disperdagin Bagus Alit.

Hadir pula Plt. Kepala Bappeda Salim Darmawan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suriyadi bersama perwakilan lembaga pelatihan.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Fandy Reza Syahputra, mitra dunia usaha, serta perwakilan dunia industri juga mengikuti kegiatan tersebut.

Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan keterlibatan lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Kediri.

Melalui program yang menjangkau 886 peserta tersebut, Pemkot Kediri berharap semakin banyak masyarakat memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.