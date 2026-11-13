Pemkot Kediri Perkuat Satu Data, OPD Diminta Rutin Perbarui Informasi

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kualitas dan keterpaduan data.

Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) 2026–2029.

Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir dinilai penting untuk menentukan arah pembangunan. Terlebih, sejumlah persoalan daerah seperti kemiskinan dan stunting membutuhkan penanganan lintas sektor yang didukung data dari berbagai OPD.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari mengatakan, setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Data juga harus diperbarui secara berkala agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Penguatan implementasi Satu Data Indonesia sangat penting sebagai fondasi dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya dalam Forum Satu Data Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (3/11).

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Endang menegaskan, kualitas data tidak cukup hanya dilihat dari kelengkapan informasi. Validitas dan pembaruan data juga harus menjadi perhatian setiap produsen data di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, kebutuhan data lintas OPD semakin penting dalam mendukung program prioritas pemerintah. Salah satunya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting yang tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja.

“Data yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Persoalan tersebut tentunya tidak dapat ditangani oleh satu OPD saja, namun membutuhkan kolaborasi dan pemanfaatan data secara bersama-sama,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan daerah tidak sebatas mengejar pembangunan infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Karena itu, Endang meminta OPD tidak hanya mengumpulkan data untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Informasi yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyusun program, menentukan prioritas hingga mengevaluasi capaian pembangunan.

“Saya berharap setiap OPD memperhatikan kualitas data yang disajikan. Pastikan data diperbarui secara berkala, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” tuturnya.

“Yang tidak kalah penting, kita harus mulai membiasakan diri menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan program, menentukan skala prioritas, dan mengevaluasi hasil pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik,” imbuh Endang.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono selaku pembina data menyatakan dukungannya terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia 2026–2029. Dia menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan data.

“Kami sangat mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia. Tentu ke depannya kita harus terus berkolaborasi. Apa yang menjadi hambatan harus diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan,” katanya.

Emil menyebut, Kota Kediri sebenarnya telah memiliki beragam data dari sejumlah sektor, mulai pendidikan hingga kesehatan. Informasi tersebut dapat diakses melalui portal Satu Data Kota Kediri.

Namun, potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar data yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Pemanfaatannya juga diharapkan dapat membantu berbagai pihak, termasuk calon investor, dalam memperoleh informasi mengenai potensi daerah.

“Tentu ini menjadi apresiasi untuk Bapak/Ibu semuanya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ke depan ini bisa kita dorong terus agar potensi investasi di Kota Kediri bisa dengan mudah terbaca oleh pihak manapun,” ungkapnya.