Wali Kota Kediri Tegaskan Tolak Pungli Uji KIR dan Kompromi Kendaraan Tak Layak

JawaPos.com - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turun tangan meninjau langsung ruang pelayanan pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) guna mengecek kesiapan fasilitas dan keakuratan alat uji.

Ia pun menegaskan komitmennya dalam upaya memastikan keselamatan berlalu lintas dan menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

Vinanda menegaskan, pengecekan berkala terhadap kondisi kendaraan melalui uji KIR setiap enam bulan sekali merupakan langkah preventif yang krusial untuk melindungi nyawa pengguna jalan.

"Ini upaya kita bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam menggunakan jalan. Karena kalau misalnya kendaraan ini tidak melakukan uji KIR setiap enam bulan, kemudian tidak mengetahui kondisi fisik kendaraannya, ini akan berakibat fatal, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan," ujarnya.

Dalam peninjauannya, Vinanda mengecek secara mendetail seluruh tahapan pemeriksaan fisik kendaraan. Ia mengingatkan jajaran Dishub agar memastikan seluruh perangkat pengujian berfungsi optimal dan memenuhi standar kualitas tinggi agar hasil pemeriksaan akurat.

Ia juga mengapresiasi kesiapan peralatan di Dishub Kediri yang terpelihara dengan baik. Kendati demikian, ia memberikan instruksi keras agar pelayanan publik ini dijaga dari praktik pungutan liar (pungli) serta tindakan kompromi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis.

"Kita berikan layanan yang baik dan profesional kepada masyarakat. Tolong jangan ada pungutan di luar ketentuan. Jangan kita kompromi manakala kendaraan ini tidak sesuai ketentuan," tegasnya.

Ia meminta, setiap kendaraan yang diuji harus dinilai secara objektif berdasarkan standar kelayakan yang berlaku demi mencegah lolosnya kendaraan berpotensi bahaya di jalan raya.

Guna memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat, Vinanda juga mendorong Dishub Kota Kediri untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.