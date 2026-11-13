100 UMKM Kota Kediri Dibekali Skill Pemasaran Digital, Potensi Pertumbuhan Usaha hingga 40 Persen

JawaPos.com — Sebanyak 100 pelaku UMKM Kota Kediri mendapatkan pelatihan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dan pendampingan legalitas usaha melalui program Teras Perwira Kota Masa Depan: Kediri Siap Digital.

Kegiatan yang digelar Grab Indonesia di Hotel Merdeka, Selasa (10/11/2026), tersebut diharapkan mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan penjualan pelaku usaha lokal.

Program Pelatihan dan Inkubasi UMKM tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin bersama sejumlah perwakilan pemerintah dan Grab Indonesia.

Para peserta merupakan mitra Grab yang mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan bisnis agar lebih siap menghadapi persaingan ekonomi digital.

Pelatihan mencakup pemasaran digital, pemanfaatan iklan online, penggunaan Artificial Intelligence (AI), hingga pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Materi tersebut dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

Grab Indonesia Dorong 100 UMKM Kota Kediri Naik Kelas

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengapresiasi komitmen Grab Indonesia dalam memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha lokal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan UMKM mengakses teknologi serta mengembangkan bisnis.

"Terima kasih dan apresiasi kepada Grab Indonesia yang sudah memilih Kota Kediri sebagai bagian dari program Teras Perwira Kota Masa Depan. Saya senang karena melalui kegiatan ini, Grab tidak hanya membantu UMKM memperluas pasar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk belajar, mengenal teknologi, dan mengembangkan usahanya. Terima kasih juga kepada Kementerian UMKM dan seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa terus kita lanjutkan," ujar Gus Qowim, sapaan akrab Wakil Wali Kota Kediri.

Gus Qowim menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi.

Kehadiran pelatihan digital diharapkan memberikan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan usaha sehari-hari.

AI dan Pemasaran Digital Jadi Bekal Menghadapi Persaingan

Tantangan pelaku UMKM Kota Kediri tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjangkau konsumen, tetapi juga tekanan biaya operasional.

Kenaikan harga bahan baku, jumlah pembeli yang berfluktuasi, serta persaingan usaha semakin ketat menjadi persoalan yang perlu dihadapi dengan strategi bisnis lebih adaptif.

Gus Qowim meyakini kreativitas dan semangat pelaku usaha lokal merupakan modal penting untuk bertahan menghadapi kondisi ekonomi tersebut.

Karena itu, dirinya mengajak peserta tetap optimistis, terus belajar, dan memanfaatkan peluang yang muncul melalui perkembangan teknologi digital.

Pemanfaatan AI menjadi salah satu materi penting karena teknologi tersebut dapat membantu pelaku usaha menyiapkan materi promosi lebih menarik.

Sementara itu, pemasaran digital dan iklan online membuka kesempatan bagi produk lokal untuk menjangkau calon pelanggan di luar pasar konvensional.

Meski demikian, kemampuan memanfaatkan teknologi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan pelayanan pelanggan.

Gus Qowim mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen agar perkembangan usaha tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi mampu dipertahankan dalam jangka panjang.

Legalitas NIB dan Sertifikasi Halal Ikut Diperkuat

Selain penguasaan teknologi, program Kediri Siap Digital memberikan perhatian terhadap kelengkapan administrasi dan legalitas usaha.

Pendampingan NIB serta sosialisasi sertifikasi halal diharapkan membantu pelaku UMKM membangun fondasi bisnis yang lebih tertata.

"Sebentar lagi juga ada pendampingan NIB dan sosialisasi sertifikasi halal. Silakan dimanfaatkan dengan baik, supaya usaha Bapak Ibu semakin tertata dan punya peluang untuk berkembang lebih luas," ungkapnya.

Kelengkapan legalitas menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha karena berkaitan dengan kesiapan pelaku UMKM memasuki pasar yang lebih luas.

Melalui pendampingan tersebut, peserta diharapkan memahami kebutuhan administratif sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan.

Gus Qowim juga meminta peserta tidak membandingkan perjalanan bisnis masing-masing dengan keberhasilan pelaku usaha lainnya.

Menurutnya, keberanian mencoba, konsistensi belajar, dan kemauan memperbaiki kualitas usaha menjadi bekal penting untuk berkembang secara bertahap.

"Semoga ilmu yang diperoleh hari ini membawa manfaat dan membuka semakin banyak peluang bagi UMKM Kota Kediri," pungkasnya.

Harapan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penerapan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Grab Catat Perkembangan UMKM Bisa Mencapai 30–40 Persen

Head of Government and Community Partnership PT Grab Indonesia, Arryo Harman, menjelaskan program Teras Perwira Kota Masa Depan merupakan bagian dari komitmen pemberdayaan UMKM di berbagai daerah.

Program Kota Masa Depan, singkatan dari Kolaborasi Nyata untuk Masa Depan, telah berjalan sejak 2021 dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Kota Kediri menjadi kota ke-19 yang dikunjungi dalam pelaksanaan program tersebut sejak pertama kali diinisiasi.

Bahkan, Kediri tercatat sebagai kota pertama di Jawa Timur yang menjadi lokasi penyelenggaraan program pada 2026.

Arryo menjelaskan Grab Indonesia melihat potensi besar pengembangan UMKM di kota nonmetropolitan, termasuk Kediri.

Pelaku usaha makanan dan minuman atau food and beverage menjadi salah satu kelompok yang dinilai memiliki peluang pertumbuhan melalui pendampingan bisnis.

“Kalau dilihat dari historis program Kota Masa Depan, setelah kita memberikan pendampingan selama tiga hingga empat bulan, grafik perkembangan UMKM naik sekitar 30 sampai 40 persen. Bahkan, setelah pendampingan selesai, perkembangannya masih terus meningkat dalam beberapa bulan berikutnya. Kita melihat bahwa pelatihan dan pendampingan cukup efektif untuk mengembangkan potensi UMKM,” jelasnya.

Capaian tersebut merupakan gambaran perkembangan peserta pada pelaksanaan program sebelumnya, bukan hasil yang sudah dicapai peserta Kota Kediri.

Grab Indonesia berharap pendampingan serupa dapat membantu mitra lokal meningkatkan kinerja usaha setelah mengikuti rangkaian inkubasi.

Dalam pelaksanaannya, Grab menggandeng Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan peserta memperoleh pengetahuan sekaligus kesempatan mengembangkan kapasitas bisnis secara berkelanjutan.

Arryo menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Penerapan materi, peningkatan pendapatan, dan keberlanjutan usaha menjadi aspek penting untuk melihat dampak pendampingan terhadap perekonomian lokal.

“Kita tahu UMKM ini penggerak perekonomian. Mudah-mudahan program ini berdampak positif bagi teman-teman UMKM dan perekonomian Kota Kediri,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinkop UMTK M. Ferry Djatmiko, Head of Public Affairs Territory PT Grab Indonesia Siswantoro, serta Region Commercial Manager East Java PT Grab Indonesia Laurentius Putra.