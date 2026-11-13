Guru Kota Kediri Belajar Jadi Kreator Digital, Dilatih Podcast dan Videografi

JawaPos.com - Para guru dan tenaga kependidikan di Kota Kediri kini tak hanya bermodal ilmu akademis, namun juga dibekali dengan keterampilan membuat podcast dan video.

Dinas Pendidikan Kota Kediri membekali mereka melalui pelatihan yang digelar di Aula Ki Hajar Dewantara, Kota Kediri, Senin (9/11).

Kegiatan ini menjadi langkah meningkatkan kompetensi digital guru sekaligus mendorong lahirnya konten edukatif yang kreatif, interaktif, dan mudah dipahami peserta didik.

Pelatihan bertajuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pelatihan Pembuatan Materi Podcast dan Videografi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan di tengah perkembangan teknologi.

Melalui kegiatan ini, para guru didorong agar tidak sekadar menggunakan perangkat digital, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang mendukung pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono menilai kemampuan mengolah informasi menjadi konten digital semakin penting bagi tenaga pendidik.

Perubahan cara masyarakat mengakses informasi menuntut sekolah menghadirkan komunikasi pendidikan yang lebih menarik, efektif, dan mudah dijangkau.

Menurut Mandung, podcast dan videografi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran sekaligus sarana berbagi pengalaman antarguru.

Kedua keterampilan tersebut juga dapat membantu sekolah memperkenalkan berbagai kegiatan, inovasi, dan praktik pendidikan kepada masyarakat luas.

Mengapa Guru Perlu Kuasai Podcast dan Videografi? Penguasaan podcast dan videografi menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Kota Kediri meningkatkan kemampuan guru menghadapi perkembangan digitalisasi pendidikan.

Keterampilan tersebut memungkinkan pendidik mengembangkan metode penyampaian materi yang lebih beragam tanpa meninggalkan tujuan utama pembelajaran.

Mandung menjelaskan, podcast tidak hanya berfungsi sebagai media percakapan atau penyampaian informasi kepada pendengar.

Format audio maupun audiovisual tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan, berbagi pengalaman, serta menyebarluaskan praktik baik dalam dunia pendidikan.

Sementara itu, videografi memberi kesempatan kepada guru untuk mengemas materi pelajaran melalui tampilan visual yang lebih komunikatif.

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Penyajian materi menggunakan video diharapkan membantu peserta didik memahami penjelasan sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi kreator yang menghasilkan konten-konten positif dan edukatif,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penekanan penting dalam pelatihan yang berlangsung pada 9 November 2026 tersebut.

Dinas Pendidikan Kota Kediri ingin mendorong perubahan peran guru dari pengguna teknologi menjadi pencipta materi pendidikan yang bermanfaat.

Pesan untuk Guru Setelah Mengikuti Pelatihan Mandung Sulaksono menyampaikan empat hal penting yang perlu diterapkan peserta setelah mengikuti pelatihan podcast dan videografi.

Keempatnya diarahkan untuk memastikan keterampilan digital yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan pendidikan di Kota Kediri.

Pertama, peserta diharapkan mampu menggunakan teknologi secara bijak dan produktif dalam menjalankan tugas sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan.

Pemanfaatan perangkat digital perlu diarahkan untuk mendukung pekerjaan, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kualitas penyampaian informasi pendidikan.

Kedua, guru didorong menghasilkan berbagai konten edukatif yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.

Konten tersebut dapat berupa materi pembelajaran, informasi kegiatan pendidikan, hingga video profil sekolah yang memperkenalkan keunggulan masing-masing satuan pendidikan.

Ketiga, hasil pelatihan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan yang hanya diperoleh selama kegiatan berlangsung.

Peserta perlu mengembangkan keterampilan tersebut menjadi karya nyata yang dapat dipublikasikan melalui berbagai platform media digital.

Keempat, Mandung meminta peserta membangun kolaborasi dan membagikan keterampilan yang telah diperoleh kepada rekan sejawat.

Dengan cara tersebut, manfaat pelatihan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pendidik dan mendorong tumbuhnya kreativitas di lingkungan sekolah.

Empat arahan tersebut memperlihatkan fokus Dinas Pendidikan Kota Kediri pada pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan.

Pelatihan bukan sekadar memperkenalkan keterampilan baru, melainkan juga mendorong penerapannya dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Konten Digital Jadi Sarana Kenalkan Potensi Sekolah Podcast dan videografi juga dipandang sebagai sarana untuk memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan pendidikan di Kota Kediri.

Melalui konten digital, sekolah memiliki kesempatan memperkenalkan berbagai program, kreativitas, serta praktik baik yang dikembangkan oleh pendidik dan peserta didik.

Pemanfaatan kedua media tersebut tidak harus terbatas pada penyampaian materi pelajaran di ruang kelas.

Guru juga dapat menggunakannya untuk berbagi pengalaman mengajar, menyampaikan informasi pendidikan, dan memperkenalkan potensi satuan pendidikan kepada masyarakat.

Bagi sekolah, kemampuan memproduksi konten secara mandiri dapat menjadi bagian dari pengembangan komunikasi yang lebih kreatif.

Materi yang disampaikan melalui podcast maupun video juga berpeluang menjangkau audiens lebih luas ketika dibagikan melalui kanal digital.

Mandung berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal untuk terus menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran.

Kreativitas guru dalam mengembangkan konten edukatif dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kediri.

Libatkan Guru hingga Videografer Dinas Kominfo Kota Kediri Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Kediri turut menghadirkan narasumber dari sejumlah unsur yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan dan produksi konten digital.

Mereka berasal dari SDN Banjaran 5, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tim produksi Podcast Pemkot Kediri TV.

Narasumber yang diundang meliputi guru SDN Banjaran 5, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo, presenter Podcast Pemkot Kediri TV, dan videografer Dinas Kominfo.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keterampilan produksi konten digital kepada peserta pelatihan.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kota Kediri berharap para pendidik semakin percaya diri mengembangkan materi pembelajaran menggunakan teknologi.

Keterampilan podcast dan videografi diharapkan dapat diterapkan sekaligus dibagikan kepada sesama guru di lingkungan pendidikan.