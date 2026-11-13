Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemkot-Polres Kediri Siagakan 350 Personel

JawaPos.com - Peralihan musim kemarau menuju musim hujan membuat Pemkot Kediri bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersiaga.

Seluruh unsur di Kota Kediri kini disiagakan secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan.

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menjelaskan, Pemkot melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi komprehensif dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Mulai dari pengecekan sarana prasarana yang tersedia hingga penguatan koordinasi lintas instansi.

"Melalui langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, harapannya potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dampaknya," ujar Qowimuddin.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu menjelaskan, antisipasi yang disiapkan meliputi berbagai risiko bencana yang lazim menyertai pergantian musim, seperti angin kencang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Berdasarkan peta kerawanan di wilayah Kota Kediri, secara umum bencana banjir berskala besar tidak menjadi ancaman yang dominan.

Kendati demikian, potensi cuaca ekstrem tetap menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen.

Selain pohon tumbang dan angin kencang, peningkatan debit air Sungai Brantas juga menjadi atensi khusus mengingat masih banyak warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar aliran sungai.

Untuk mendukung respons cepat di lapangan, sebanyak 350 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemkot Kediri, PLN, hingga instansi terkait telah disiagakan penuh.

Guna memastikan kecepatan penanganan laporan dari masyarakat, Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota telah membentuk tim reaksi cepat terpadu yang menerapkan sistem piket 1 kali 24 jam.

Masyarakat yang mendapati atau mengalami kondisi darurat akibat bencana dapat langsung memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang terintegrasi antar-instansi.

"Kalau di kami adalah layanan kepolisian 110, di Pemkot itu ada pelayanan 112. Nah, dari semua sumber kanal pengaduan itu kita manfaatkan dan komunikasi antar-instansi juga kita manfaatkan," imbuh Kresno.