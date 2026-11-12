Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Jumat, 13 November 2026 | 04.57 WIB

DPRD Jabar Tunggu Kepastian untuk Turunkan Foto Gibran

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11). (BPMI Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - DPRD Jawa Barat menegaskan belum mengeluarkan instruksi kelembagaan untuk menurunkan foto Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka di lingkungan kantor parlemen.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena menyatakan, pihaknya menghormati seluruh tahap ketatanegaraan yang tengah berlangsung.

DPRD Jabar tidak ingin mendahului keputusan resmi terkait Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky dilansir dari Antara.

Buky menjelaskan, surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat soal dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat DPR tersebut, sebenarnya telah diterima pihak sekretariat dewan sehari sebelum munculnya informasi resmi mengenai berhentinya Gibran.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran berhenti sebagai Wapres. Tetapi intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk berhenti, kemudian meminta DPR MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Kendati DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Buky memastikan lembaga legislatif tingkat provinsi tetap berkewajiban menampung dan meneruskan aspirasi publik seperti dari masyarakat sipil Jabar ini, kepada para pemangku kebijakan di Senayan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menekankan pentingnya membangun kesepahaman dan musyawarah antarkekuatan politik dalam menghadapi proses pergantian kepemimpinan nasional agar keputusan strategis yang diambil tidak dilakukan secara sepihak.

Menurut Iwan, dinamika yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto selanjutnya agar mampu memperkuat stabilitas jalannya roda pemerintahan dan tidak memunculkan persoalan baru.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," ujar Iwan Suryawan.

Dia menambahkan bahwa DPRD Jabar mendukung penuh setiap proses yang berjalan sesuai koridor aturan demi memastikan penyelenggaraan negara tetap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Jadi yang saling menguatkan di antaranya dan kita pasti mendukung satu hal yang ini tuh pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," ungkap Iwan Suryawan.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P Kantaprawira dalam audiensi tersebut mendesak agar DPR dan MPR menjalankan mekanisme penggantian wakil presiden secara ketat mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selain aspek kepatuhan konstitusional, aliansi menuntut agar penentuan figur pengganti Gibran nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan bangsa dengan memilih sosok yang memiliki kapasitas teknokratis serta keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik semata.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google

Tags

dprd jabarwakil presidenWapres Gibran

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Relawan Langsung Serukan Maju Pilpres 2029 - Image
Politik

Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Relawan Langsung Serukan Maju Pilpres 2029

Jumat, 13 November 2026 | 04.45 WIB

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres RI, Konsekuensi Hukum Dinilai Tak Boleh Berhenti - Image
Nasional

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres RI, Konsekuensi Hukum Dinilai Tak Boleh Berhenti

Jumat, 13 November 2026 | 04.30 WIB

Gibran Berhenti dari Wapres Dinilai Bisa Jaga Stabilitas Politik Nasional - Image
Nasional

Gibran Berhenti dari Wapres Dinilai Bisa Jaga Stabilitas Politik Nasional

Jumat, 13 November 2026 | 04.30 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore