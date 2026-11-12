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Penulis: Dadang Kurnia
Jumat, 13 November 2026 | 01.41 WIB

Meski Diisukan Mundur, DPRD-Pemkab Gresik Tetap Alokasikan Rp 16 Miliar untuk Pilkades Serentak 2027

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir didampingi Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Rizaldi Saputra dan Camat Kebomas Tri Joko Efendi (tiga dari kanan) berdialog dengan masyarakat Sidomukti (Dok Radar Gresik) - Image

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir didampingi Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Rizaldi Saputra dan Camat Kebomas Tri Joko Efendi (tiga dari kanan) berdialog dengan masyarakat Sidomukti (Dok Radar Gresik)

JawaPos.com - Di tengah mencuatnya kabar wacana penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak hingga 2030, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik memilih untuk tetap melanjutkan seluruh tahapan persiapan.

DPRD dan Pemkab Gresik bahkan tetap mengamankan alokasi anggaran khusus untuk pesta demokrasi tingkat desa tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Rizaldi Saputra menegaskan, lembaganya berpegang teguh pada regulasi dan tahapan normatif yang berlaku saat ini tanpa terpengaruh isu liar di luar.

"Acuan kami tetap sesuai tahapan. Termasuk anggaran tetap dimasukkan. Besarnya Rp 16 miliar," ujar Rizaldi, Rabu (11/11).

Selain mematangkan pos anggaran finansial, Rizaldi mengungkapkan, pihak DPRD saat ini juga tengah fokus merampungkan proses revisi atau perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ia menekankan, hingga detik ini belum ada keputusan resmi atau payung hukum tertulis yang mengesahkan penundaan jadwal Pilkades Serentak. Oleh sebab itu, seluruh proses administratif dan teknis persiapan terus berjalan sebagaimana mestinya.

"Karena itu, semua proses persiapan tetap kami lanjutkan," tegasnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, turut memberikan tanggapan senada. Menurutnya, wacana penundaan Pilkades memang santer diperbincangkan, namun belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, Pemkab Gresik menyatakan telah menyiapkan sejumlah skenario antisipatif apabila kebijakan penundaan tersebut benar-benar disahkan di kemudian hari.

Terutama berkaitan dengan mekanisme pengisian kekosongan kursi kepemimpinan di desa-desa yang masa jabatan kepala desanya telah habis lebih dulu sebelum pilkades serentak digelar.

"Mulai dari perpanjangan masa jabatan kades, atau melalui pengisian sementara oleh penjabat (Pj), serta kebijakan lain tergantung aturan yang berlaku," ujar dokter Alif.

Editor: Diar Candra
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