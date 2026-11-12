Pemkab Gresik Kebut Proses Digitalisasi Puskesmas untuk Pangkas Antrean Pasien

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Selain masif melakukan pembenahan infrastruktur fisik, program revitalisasi puskesmas yang digulirkan Pemkab Gresik kini resmi menyasar aspek transformasi layanan berbasis digital secara menyeluruh.

Digitalisasi pelayanan kesehatan ini dirancang untuk mencakup seluruh lini operasional puskesmas. Mulai dari penerapan sistem antrean pasien berbasis digital, percepatan proses administrasi pendaftaran, hingga alur pengambilan obat di apotek puskesmas.

Langkah strategis tersebut ditekankan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, saat membuka acara workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, Rabu (11/11).

"Setelah pemerataan akses layanan kesehatan bisa dilakukan, transformasi layanan puskesmas ke arah digital harus dilakukan," tegas dr. Asluchul Alif.

Sebagai langkah operasional awal, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah puskesmas strategis untuk dijadikan sebagai proyek percontohan penerapan sistem pendaftaran dan layanan digital terintegrasi.

Fokus digitalisasi tahap awal ini terutama akan diprioritaskan pada puskesmas-puskesmas yang memiliki tingkat kunjungan pasien harian yang sangat tinggi.

Dengan berjalannya ekosistem digital tersebut, dr. Alif optimistis seluruh prosedur pelayanan di puskesmas dapat diakses masyarakat dengan jauh lebih cepat, efisien, serta transparan.

"Dan ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Gresik saat ini tengah menggenjot proyek revitalisasi dan peningkatan kelas sejumlah puskesmas di wilayahnya. Puskesmas-puskesmas tersebut tidak hanya diperluas fasilitas rawat inapnya, melainkan juga dilengkapi instalasi layanan khusus ibu dan anak.