Siapkan Program Sertifikasi Aslinmas, Reda Manthovani: Bukan Mau Menyaingi Satpam

Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Linmas (Aslinmas) sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Linmas (Aslinmas) sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung), Reda Manthovani menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Kegiatan digelar di Cirebon, Jawa Barat. Program sertifikasi ini menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan pengakuan terhadap kemampuan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas pengamanan.

Melalui program ini, diharapkan kedudukan Satlinmas semakin jelas. Nantinya profesi ini memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang pengamanan.

“Ke depannya nanti kita sudah punya program untuk memberikan sertifikasi,” kata Reda, Kamis (12/11).

Reda memastikan, Aslinmas tidak ditujukan untuk menyaingi satuan pengamanan (satpam). Program tersebut lebih ditujukan untuk memberikan pengakuan formal terhadap kemampuan anggota Linmas yang selama ini berperan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

“Kita bukannya mau menyaingi security atau satpam, tetapi kemampuan ini kan bisa sama kalau misalkan dikasih sertifikasi,” imbuhnya.

Selain itu, Reda menilai anggota Satlinmas perlu mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Mereka berhak mendapat jaminan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, serta pemberian insentif yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Reda turut mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan kepada 250 ribu anggota Satlinmas.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah provinsi lainnya untuk memberikan perhatian serupa kepada anggota Linmas di daerah masing-masing.

DPP Aslinmas pun berkomitmen mendorong pemerintah daerah agar menyediakan perlindungan yang layak bagi anggota Satlinmas, terutama mereka yang menjalankan tugas langsung di tengah masyarakat.

“Kita akan dorong di daerah-daerah lain untuk anggota Aslinmas memiliki asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan insentif yang memadai,” pungkas Reda.