162 Siswa Keracunan, Dinkes Sleman Temukan Serangga Hingga Indikasi Tikus di Dapur SPPG Umbulharjo

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menemukan lalat, serangga, hingga indikasi keberadaan tikus saat memeriksa lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo.

Temuan tersebut menjadi catatan dalam penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan yang dialami 162 orang di dua sekolah di Kapanewon Cangkringan.

Selain keberadaan serangga dan indikasi tikus, tim juga menemukan belum adanya pemantauan suhu penyimpanan secara rutin. Sejumlah area yang menjadi perhatian meliputi gudang buah dan sayur, ruang persiapan, ruang pengolahan, serta ruang pencucian peralatan masak.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kabupaten Sleman Khamidah Yuliati mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari Puskesmas Cangkringan pada Selasa (10/11) pukul 09.42. Penanganan turut melibatkan Field Epidemiology Training Program UGM.

"Kami melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan kondisi lingkungan, hingga pengambilan sampel pada menu MBG yang dikonsumsi," katanya, Rabu (11/11).

Tim melakukan penyelidikan di sekolah terdampak sekaligus menelusuri proses pengolahan makanan. Mulai penerimaan bahan baku, persiapan, pemasakan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan. "Ada juga indikasi keberadaan tikus di gudang basah," katanya.

Atas temuan tersebut, Yuliati mengingatkan pengelola SPPG untuk memperketat penerapan higiene dan sanitasi, baik pada lingkungan maupun bahan pangan. Seluruh tahapan pengolahan makanan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) agar kualitas dan keamanan menu tetap terjaga. "SOP harus dijalankan secara ketat," tegasnya.

Sementara itu, Dinkes mencatat 162 orang mengalami gejala gangguan pencernaan setelah diduga mengonsumsi menu MBG sehari sebelumnya. Mereka berasal dari dua sekolah, yakni SMP Negeri 2 Cangkringan sebanyak 137 orang, terdiri atas sembilan guru dan 128 siswa. Kemudian SMP Negeri 1 Cangkringan sebanyak 25 orang, terdiri atas tiga guru dan 22 siswa.

Para korban mengeluhkan sakit perut, diare, pusing, mual, hingga muntah. Seluruhnya telah mendapatkan penanganan dan tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan analisis epidemiologi sementara, menu semur ayam memiliki asosiasi statistik paling kuat dengan kejadian tersebut. Meski demikian, Yuliati menegaskan hasil analisis itu belum dapat digunakan untuk menyimpulkan semur ayam sebagai penyebab keracunan.

Untuk memastikan penyebab kejadian, tim telah mengambil sejumlah sampel. Meliputi makanan dari bank sampel SPPG, air yang digunakan dalam proses memasak, air dari sekolah, serta spesimen feses siswa. "Sampel dijadwalkan dikirim ke laboratorium hari ini (kemarin, Red)," katanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan analisis epidemiologi lanjutan akan menjadi dasar penetapan penyebab kejadian. Hasil tersebut juga digunakan untuk menentukan langkah evaluasi terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Cangkringan.