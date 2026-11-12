Raih Dua Penghargaan, Pemprov Kalteng Perkuat Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Pendidikan 

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada November 2026. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital, baik di bidang pelayanan publik maupun peningkatan kualitas pendidikan.

Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk kategori Digital Learning Innovation Excellence dan Indonesia Kita Awards 2026 untuk kategori Pelopor Transformasi Pelayanan Publik.

Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang diserahkan oleh Direktur Transmedia, Latif Harnoko, dalam acara puncak di JW Marriott, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemprov Kalteng dalam mendorong inovasi pembelajaran digital melalui program Kelas Digital Huma Betang. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan inklusif, khususnya bagi peserta didik di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Pada 2026, sebanyak 443 sekolah tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) di Kalimantan Tengah telah terdigitalisasi. Implementasinya didukung melalui pemanfaatan papan interaktif digital, jaringan internet satelit, serta berbagai perangkat teknologi penunjang kegiatan belajar mengajar.

Melalui program tersebut, Pemprov Kalteng berupaya memastikan kemajuan teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh satuan pendidikan. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, inovasi ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tidak hanya di bidang pendidikan, komitmen transformasi digital juga diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

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“Inovasi dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah melalui program pembelajaran digital ini mengantarkan kita memperoleh penghargaan Digital Learning Innovation Excellence dalam CNN Indonesia Awards 2026. Penghargaan ini bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga menjadi tantangan bagi kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada seluruh anak didik di Kalimantan Tengah,” kata Linae Victoria.

Pemprov Kalteng Raih Penghargaan Kita Awards 2026

Dalam ajang Indonesia Kita Awards 2026, Pemprov Kalteng meraih penghargaan kategori Pelopor Transformasi Pelayanan Publik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan, khususnya melalui kanal pengaduan masyarakat Lapor Pak Gub dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan satu bentuk pemberian semangat bagi kami untuk terus meningkatkan fungsi pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Edy Pratowo.

Ia menjelaskan, kanal Lapor Pak Gub dan SP4N-LAPOR! menjadi dua instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menampung aspirasi, keluhan, saran, serta pendapat masyarakat.

Menurutnya, keberadaan kedua kanal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperoleh informasi secara cepat dan mudah.

“Dua instrumen ini kita gunakan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, keluhan, saran, dan pendapat. Layanan ini dapat diakses selama 24 jam, sehingga masyarakat bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi tentang sesuatu yang mereka inginkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa kanal pengaduan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menyelaraskan program pembangunan.

Melalui berbagai informasi dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, pemerintah dapat melakukan evaluasi serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah juga diuntungkan dengan adanya informasi yang masuk melalui kanal ini. Informasi tersebut sangat berharga untuk kita kolaborasikan dalam mendukung program pembangunan menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera,” tambahnya.

Edy menegaskan, Pemprov Kalteng akan terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui integrasi sistem digital, optimalisasi kanal pengaduan masyarakat, serta pengembangan ekosistem ekonomi lokal.

Upaya tersebut dinilai penting mengingat Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang sangat luas, mencapai kurang lebih 153 ribu kilometer persegi, dengan cakupan 13 kabupaten dan satu kota.

“Inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas pemerataan akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil,” kata Edy.

“Selain meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pendidikan, penguatan inovasi digital juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pariwisata daerah,” tambahnya.

Raihan dua penghargaan nasional tersebut semakin mempertegas arah pembangunan Kalimantan Tengah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi pelayanan pemerintahan, serta pemerataan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran terus berupaya menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.