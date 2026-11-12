Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, SPPG Umbulharjo Dihentikan

JawaPos.com - Usai ratusan penerima manfaat diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo, Cangkringan dihentikan sementara.

Penghentian dilakukan atas rekomendasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman Hening Sucahya mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur penyedia MBG tersebut.

Menurut Hening, kadus dugaan keracunan yang berkaitan dengan menu dari SPPG Umbulharjo bukan kali pertama terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemberlakuan penghentian operasional sementara tanpa penundaan.

Hasil evaluasi dan audit akan menjadi bahan pertimbangan BGN dalam menentukan sanksi terhadap pengelola SPPG. Selama penghentian berlangsung, pihaknya memastikan pengelola akan kooperatif. “Dalam proses penyelidikan epidemiologi, inspeksi sanitasi, dan audit keamanan pangan,” bebernya saat dihubungi Rabu (11/11).

Operasional SPPG baru dapat dipertimbangkan kembali setelah hasil uji laboratorium keluar dan seluruh persyaratan higiene, sanitasi, serta petunjuk teknis dipastikan terpenuhi. Terkait temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pemeriksaan lingkungan SPPG, Hening menyatakan pihaknya menghormati hasil penyelidikan tersebut. Dia mengakui temuan itu menjadi catatan serius bagi pengelola. Terutama terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi pangan.

"Selama masa pemberhentian sementara ini, pihak pengelola dapur diwajibkan melakukan pembenahan total secara fisik maupun prosedur," tegasnya.