Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul
Kamis, 12 November 2026 | 18.35 WIB

Usai Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG, SPPG Umbulharjo Dihentikan

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman Hening Sucahya. (Radar Jogja/ JPG) - Image

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman Hening Sucahya. (Radar Jogja/ JPG)

JawaPos.com - Usai ratusan penerima manfaat diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo, Cangkringan dihentikan sementara.

Penghentian dilakukan atas rekomendasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman Hening Sucahya mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur penyedia MBG tersebut. 

Menurut Hening, kadus dugaan keracunan yang berkaitan dengan menu dari SPPG Umbulharjo bukan kali pertama terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemberlakuan penghentian operasional sementara tanpa penundaan.

Hasil evaluasi dan audit akan menjadi bahan pertimbangan BGN dalam menentukan sanksi terhadap pengelola SPPG. Selama penghentian berlangsung, pihaknya memastikan pengelola akan kooperatif. “Dalam proses penyelidikan epidemiologi, inspeksi sanitasi, dan audit keamanan pangan,” bebernya saat dihubungi Rabu (11/11). 

Operasional SPPG baru dapat dipertimbangkan kembali setelah hasil uji laboratorium keluar dan seluruh persyaratan higiene, sanitasi, serta petunjuk teknis dipastikan terpenuhi. Terkait temuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pemeriksaan lingkungan SPPG, Hening menyatakan pihaknya menghormati hasil penyelidikan tersebut. Dia mengakui temuan itu menjadi catatan serius bagi pengelola. Terutama terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi pangan.

"Selama masa pemberhentian sementara ini, pihak pengelola dapur diwajibkan melakukan pembenahan total secara fisik maupun prosedur," tegasnya.

Pembenahan meliputi sterilisasi area, pengendalian hama, serta perbaikan alur penyimpanan bahan baku dan pencucian peralatan. Hening memastikan seluruh catatan dan evaluasi dari berbagai pihak akan menjadi bahan perbaikan pengelolaan dapur. "Keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat merupakan prioritas utama kami," jelasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google

Tags

siswa keracunan mbgsppg umbulharjo dihentikanMbg

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Pemkab Bogor akan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG di Dramaga - Image
Jabodetabek

Pemkab Bogor akan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG di Dramaga

Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Ratusan Siswa di Dramaga Bogor Diduga Keracunan MBG, Alami Gejala Mual hingga Muntah-muntah - Image
Jabodetabek

Ratusan Siswa di Dramaga Bogor Diduga Keracunan MBG, Alami Gejala Mual hingga Muntah-muntah

Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.01 WIB

Belasan Siswa di Mojokerto Alami Mual Hingga Diare usai Santap Menu Sate Ayam dalam Paket MBG  - Image
Kasuistika

Belasan Siswa di Mojokerto Alami Mual Hingga Diare usai Santap Menu Sate Ayam dalam Paket MBG 

Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.41 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore