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Penulis: Dadang Kurnia
Kamis, 12 November 2026 | 18.10 WIB

Polisi Bantah Masuk Kampus dan Tembakkan Gas Air Mata ke Area UGM

Situasi usai aksi 10 November 2026 sekitar UGM. (Radar Jogja/ JPG) - Image

Situasi usai aksi 10 November 2026 sekitar UGM. (Radar Jogja/ JPG)

JawaPos.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman membantah kabar yang menyebut adanya anggota kepolisian merangsek masuk ke dalam kawasan Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) saat kericuhan di sekitar Bundaran UGM hingga Jalan Colombo, Selasa (11/11) dini hari.

Pihak kepolisian juga memastikan tidak ada satu pun tembakan gas air mata yang diarahkan ke dalam lingkungan kampus.

Kendati demikian, polisi mengakui penggunaan gas air mata dilakukan dalam proses pengamanan massa yang bergerak di sisi timur luar kampus, tepatnya di sekitar kawasan Jalan Colombo.

Kapolresta Sleman, Kombes Pol Dhimas Prasetyo mengatakan, seluruh personel di lapangan berupaya menghormati batas teritorial kampus serta keberadaan civitas akademika selama menjalankan tugas pengamanan.

"Tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam kampus. Termasuk tidak ada anggota yang merangsek masuk," kata Dhimas dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kamis (12/11).

Dhimas menjelaskan, pengerahan petugas menuju kawasan Bundaran UGM bermula dari laporan pantauan adanya aksi pembakaran pembatas jalan (water barrier) serta dugaan penganiayaan terhadap dua orang warga yang melintas di lokasi.

Petugas bergegas mendatangi titik pertemuan arus lalu lintas tersebut dengan tujuan memadamkan kobaran api sekaligus mengamankan situasi agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.

Namun, kedatangan aparat justru disambut dengan hujan lemparan batu dari arah depan gedung Kagama UGM. Situasi di lapangan pun kian memanas setelah kelompok massa tambahan dari arah Jalan Colombo turut merangsek bergabung.

Diperkirakan terdapat sekitar 200 hingga 300 massa yang berkumpul secara tersebar di sejumlah titik gelap di sekitar kawasan Bundaran UGM pada dini hari tersebut.

Upaya pembubaran massa akhirnya ditempuh melalui pendekatan dialog dan negosiasi langsung di lapangan. Sekitar pukul 03.00 WIB, Dhimas turun langsung menghampiri kerumunan untuk mengimbau massa agar menahan diri dan membubarkan diri secara tertib.

Editor: Bintang Pradewo
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gas air matapolisi masuk kampusugm

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