Jelang Angkutan Nataru 2027, Rampcheck Ratusan Sarana Kereta Api di Jatim Dikebut

JawaPos.com - Menjelang masa pelaksanaan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mulai menggencarkan pemeriksaan kelaikan menyeluruh atau rampcheck.

Langkah preventif tersebut menyasar aspek prasarana, sarana, hingga keselamatan perkeretaapian guna memastikan pelayanan transportasi kereta api berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Kegiatan rampcheck sarana perkeretaapian yang dijadwalkan berlangsung hingga 27 November 2026 ini digelar secara serentak di seluruh wilayah kerja BTP Surabaya DJKA, mencakup Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember, hingga wilayah Sulawesi Selatan.

Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA, Ferdian Suryo Adhi Pramono menegaskan, pemeriksaan ketat ini menjadi prosedur wajib untuk menjamin keamanan perjalanan masyarakat selama musim libur akhir tahun.

"Komitmen kami di DJKA adalah untuk selalu berpegang teguh pada prinsip keselamatan. Jadi, ketika keselamatan terpenuhi nantinya akan berbanding lurus dengan kenyamanan penumpang," ujar Ferdian, Kamis (12/11).

Ferdian menjelaskan, seluruh rangkaian rampcheck, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kesiapan keselamatan, memiliki tujuan akhir yang selaras. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi intensif bersama pihak operator di berbagai daerah operasional.

"Koordinasi intensif dan kolaborasi manis antara kami dengan rekan-rekan operator ini akan menjadikan hasil yang positif sehingga kegiatan rampcheck sarana perkeretaapian ini dapat lancar sampai akhir nanti," tuturnya.

Melalui pengecekan mendetail tersebut, tim penguji akan memverifikasi riwayat perawatan masing-masing armada untuk memastikan seluruhnya berada dalam kondisi prima dan siap operasi.

Berdasarkan data BTP Surabaya DJKA, total armada yang masuk dalam agenda pemeriksaan mencapai ratusan unit. Rinciannya di wilayah Daop 8 Surabaya sebanyak 585–587 unit sarana, Daop 9 Jember 149 unit sarana, Daop 7 Madiun 128 unit sarana, dan BPKA Sulawesi Selatan 6 unit sarana

"Jumlah ini sangat banyak dan kami harapkan seluruh sarana ini dapat siap menghadapi Nataru," kata Ferdian.

Khusus di wilayah kerja Daop 8 Surabaya, petugas BTP Surabaya DJKA menyisir sedikitnya 587 unit sarana perkeretaapian yang menjadi tulang punggung mobilitas penumpang di kawasan Jawa Timur bagian tengah dan utara.

Rincian sarana yang diperiksa di Daop 8 Surabaya meliputi 52 unit lokomotif serta 517 unit kereta penumpang, baik kelas ekonomi maupun eksekutif.