Aksi Hari Pahlawan Berujung Luka, Dua Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

JawaPos.com - Dua orang massa demonstrasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, mengalami luka di bagian kepala hingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Keduanya merupakan bagian dari 33 peserta aksi peringatan Hari Pahlawan yang mendapatkan penanganan medis setelah kericuhan pada Selasa (10/11) kemarin.

Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan mengatakan, dua korban tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, tiga korban lainnya yang sempat mendapat penanganan telah diperbolehkan pulang.

"Kalau narasi di luar mangga menyebutkan kritis. Tetapi intinya kalau di rumah sakit, kami melakukan tindakan medis terhadap yang bersangkutan," ujar Banu seperti dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Grup), Rabu (11/11).

Ia menjelaskan, lima korban mulai berdatangan ke RSUP Dr Sardjito pada Selasa (10/11) sekitar pukul 21.00 hingga Rabu (11/11) pukul 03.00. Dari jumlah tersebut, dua orang mengaku sebagai pelajar, sedangkan identitas tiga korban lainnya belum diketahui secara terperinci.

Seluruh korban yang datang ke RSUP Dr Sardjito berjenis kelamin laki-laki. Empat orang datang atas inisiatif sendiri, sementara satu lainnya diantar oleh Tim Palang Merah Indonesia (PMI).

Banu menyebut bahwa selain luka di kepala, terdapat korban yang mengalami iritasi mata dan keluhan lain yang tidak membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit.

Pihaknya belum menerima informasi lebih terperinci mengenai kondisi luka maupun tindakan medis yang diberikan kepada dua pasien rawat inap.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Gregorius Anung Trihadi mencatat, total ada 33 peserta aksi yang mendapat penanganan medis. Sebanyak 19 orang di antaranya dirujuk ke fasilitas kesehatan, sedangkan 14 lainnya ditangani langsung di lokasi aksi.

Dari 19 pasien yang dirujuk, 14 menjalani rawat jalan dan lima lainnya harus menjalani rawat inap. Lima pasien tersebut tersebar di RSUP Dr Sardjito dan RS Bhayangkara masing-masing dua orang, serta RS Bethesda satu orang.

Anung memastikan seluruh korban telah memperoleh penanganan medis. Biaya pengobatan ditanggung melalui skema jaminan kesehatan yang tersedia, termasuk jaminan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) korban.