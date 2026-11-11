UKM Balawarta UC Sambangi JawaPos.com, Diskusi Produksi Berita dan Sharing Kebutuhan Info Bagi Gen Z

JawaPos.com – Sebanyak 15 mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik Balawarta Universitas Ciputra Surabaya mengunjungi kantor JawaPos.com pada Rabu (11/11). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari proses produksi berita di ruang redaksi profesional.

Kunjungan studi ini menjadi bekal bagi Balawarta dalam mengembangkan majalah kampus berbasis digital sekaligus memahami strategi penyajian informasi yang relevan bagi generasi muda.

Para mahasiswa mendapatkan kesempatan memperdalam pengetahuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) jurnalistik, pembagian tugas redaksi, hingga perbedaan karakteristik berita dalam industri media.

Pengalaman tersebut diharapkan membantu Balawarta meningkatkan kualitas karya jurnalistik sekaligus memperluas jangkauan publikasi di tengah perubahan kebiasaan konsumsi informasi.

Salah satu peserta kunjungan, Shafiqa Azahra Arindra Putri, mengungkapkan kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memahami praktik jurnalistik secara langsung.

Mahasiswi semester tiga International Business Management Universitas Ciputra berusia 19 tahun itu juga menjelaskan arah pengembangan Balawarta sebagai wadah kreativitas mahasiswa.

Mengenal UKM Balawarta dan Ambisi Mengembangkan Majalah Digital

UKM Balawarta merupakan organisasi jurnalistik mahasiswa Universitas Ciputra yang selama ini aktif mendokumentasikan berbagai aktivitas akademik maupun nonakademik di lingkungan kampus.

Kegiatan peliputannya mencakup penyelenggaraan acara, pencapaian mahasiswa, hingga informasi lain yang memiliki nilai berita bagi sivitas akademika.

"Kami dari UKM Balawarta. Kami adalah UKM yang bergerak di bidang jurnalistik Universitas Ciputra. Nah, selama ini kami aktif dalam meliput kegiatan event-event kampus, prestasi mahasiswa dan lain sebagainya," ujar Shafiqa kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).

Aktivitas jurnalistik tersebut menjadi fondasi Balawarta untuk menghasilkan karya yang lebih terstruktur dan memiliki identitas publikasi tersendiri.

Salah satu rencana pengembangannya ialah menghadirkan majalah kampus yang tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi juga dapat diakses melalui platform digital.

"Untuk ke depannya, kami ingin mengembangkan Balawarta ini supaya memiliki karya tersendiri yaitu khususnya di majalah. Nah untuk menghadapi perkembangan teknologi, kami tidak hanya mencetak majalah secara fisik tetapi juga mengembangkannya ke digital," jelasnya.

Keinginan tersebut memperlihatkan upaya mahasiswa menyesuaikan produk jurnalistik kampus dengan perkembangan teknologi komunikasi. Majalah digital diharapkan menjadi ruang baru untuk menyajikan karya mahasiswa melalui format publikasi yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau pembaca.

Belajar SOP Redaksi hingga Perbedaan Feature dan Breaking News

Kunjungan ke JawaPos.com memberikan gambaran mengenai tahapan produksi berita yang dijalankan dalam lingkungan media profesional.

Para mahasiswa mempelajari bagaimana kegiatan peliputan, penyuntingan, serta pembagian tanggung jawab redaksi saling berkaitan dalam menghasilkan informasi untuk publik.

"Kami belajar sharing-sharing tentang dunia jurnalistik itu, bagaimana tentang SOP untuk proses sunting hasil liputan dan membedakan antara berita seperti feature serta breaking news itu seperti apa," jelasnya.

Pemahaman mengenai perbedaan feature dan breaking news menjadi salah satu materi penting dalam kunjungan tersebut.

Kedua jenis pemberitaan memiliki pendekatan penyajian berbeda, terutama dalam aspek kecepatan penyampaian informasi, kedalaman cerita, serta cara membangun ketertarikan pembaca.

Shafiqa juga menyoroti pentingnya memahami alur pekerjaan jurnalis sejak tahap awal hingga pembagian tugas dalam organisasi redaksi.

Pengetahuan mengenai sistem kerja tersebut dinilai relevan bagi Balawarta yang sedang mempersiapkan pengembangan produk jurnalistik secara lebih serius.

"Kami juga sharing terhadap bagaimana menjadi seorang jurnalis itu bekerja. Prosesnya dari awal mulai latar belakang sampai nantinya. mereka itu akan dibagi ke pekerjaan jobdesk-jobdesk seperti apa," ujarnya.

Tantangan Hoaks dan Pentingnya Media Kredibel bagi Gen Z

Selain mempelajari mekanisme kerja redaksi, Balawarta Universitas Ciputra turut memberikan pandangan mengenai tantangan media di tengah derasnya informasi digital.

Shafiqa menilai keberadaan media profesional semakin dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi kesulitan membedakan informasi faktual dengan kabar bohong.

"Menurut saya media saat ini itu lebih cenderung banyak aktif di digital. Ya secara kanal lebih banyak di digital dan menurut saya peran media saat ini itu sangat penting dibutuhkan," tukasnya.

"Karena menghadapi arus perkembangan informasi di media digital itu sangat pesat dan sulit membedakan mana antara yang hoaks dan juga antara yang fakta."

Menurut Shafiqa, perubahan tersebut menuntut perusahaan media terus menyesuaikan cara penyampaian informasi tanpa mengabaikan akurasi pemberitaan.

Ia secara khusus menyoroti kebutuhan media resmi untuk menghadirkan konten yang lebih dekat dengan karakteristik generasi muda.

"Jadi menurut saya media yang resmi seperti JawaPos.com ini perlu lebih cakap dan lebih adaptif dalam menyampaikan fakta berita yang nyata kepada generasi khususnya para Gen Z, generasi muda yang memang cenderung lebih minim literasi dibandingkan generasi sebelumnya," jelasnya.

Pandangan tersebut memperlihatkan tantangan ganda yang dihadapi industri jurnalistik, yakni menjaga kredibilitas sekaligus mempertahankan perhatian audiens muda.

Bagi mahasiswa yang sedang mempelajari jurnalistik, persoalan ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan media kampus.

Mengapa Konten Video dan Multichannel Jadi Perhatian Balawarta?

Shafiqa memandang penyajian berita yang menyenangkan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan ketertarikan Gen Z terhadap informasi jurnalistik.

Menurutnya, penggunaan video berpotensi membantu generasi muda memahami berita melalui format yang lebih sesuai dengan kebiasaan konsumsi konten digital.

"Sebenarnya Gen Z lebih suka membaca apabila sebuah berita itu dikemas secara playful atau secara lebih apa ya menyenangkan. Mereka mungkin memang kurang suka dalam membaca tapi lebih suka memvideo," ungkapnya.

"Jadi alangkah baiknya sebuah berita itu lebih banyak dikemas dalam bentuk video yang mudah dipahami untuk didengarkan semua orang."

Gagasan tersebut sejalan dengan keinginan Balawarta untuk memperluas kanal distribusi karya jurnalistik mahasiswa, bukan sekadar mengandalkan majalah cetak.

Saat ini, organisasi tersebut telah memanfaatkan Kompasiana sebagai salah satu tempat publikasi artikel dan berencana menjangkau kanal lain.

"Nah selanjutnya kami juga ingin lebih banyak mengupload artikel untuk saat ini kami memiliki artikel di Kompasiana tapi lain waktu kami juga ingin berlanjut ke multichannel lainnya," pungkasnya.

Bagi Balawarta, kunjungan 15 mahasiswa ke JawaPos.com menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk mempertemukan pengalaman jurnalistik kampus dengan praktik industri media.