Gubernur Dedi Mulyadi Bangga Dua Tokoh Jabar Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Fathnur Rohman/Antara)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan kebanggaan atas penetapan KH Abbas Abdul Jamil dari Kabupaten Cirebon dan R. Suryadi Suryadarma sebagai pahlawan nasional.

Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan penganugerahan gelar tersebut menjadi kehormatan bagi masyarakat Jabar, karena dua tokoh asal provinsi tersebut mendapat pengakuan negara atas kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa.

"Merasa bersyukur ada dua yang dianugerahi pahlawan nasional oleh Pak Presiden, salah satunya KH Abbas Abdul Jamil dari Pesantren Buntet," kata Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara, Rabu (11/11).

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Dia menyebut KH Abbas sebagai salah satu tokoh besar asal Jabar, yang kiprahnya kini memperoleh pengakuan melalui penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Selain KH Abbas, kata dia, tokoh lainnya yang menerima gelar tersebut adalah R. Suryadi Suryadarma yang memiliki rekam jejak dalam sejarah penerbangan Indonesia.

Dia menjelaskan Suryadi Suryadarma pernah menjabat sebagai Komandan Lanud Kalijati, sebelum akhirnya turut ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, pengakuan terhadap kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena tokoh daerah mendapat penghormatan di tingkat nasional.

"Ini adalah sebuah kehormatan bagi masyarakat Jabar karena dua tokoh besarnya hari ini ditetapkan sebagai pahlawan," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi berharap penganugerahan tersebut dapat memperkenalkan lebih luas sosok dan kontribusi kedua tokoh kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Jabar.

Dia mengatakan, masih terdapat banyak tokoh dari berbagai wilayah di Jabar, yang memiliki kontribusi penting bagi bangsa dan perlu ditelusuri sejarah perjuangannya.

Pemprov Jabar, kata dia, akan terus menggali rekam jejak tokoh-tokoh tersebut sebagai bahan pengusulan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional pada masa mendatang.

Dedi menegaskan, Pemprov Jabar akan memperjuangkan pengusulan tokoh-tokoh lainnya agar jasa dan kontribusi mereka mendapatkan pengakuan resmi dari negara.