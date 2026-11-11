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Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 11 November 2026 | 16.07 WIB

Hujan Guyur Belasan Daerah di Jatim, Suhu Panas Ekstrem Mulai Mereda

Ilustrasi hujan (Pexels) - Image

Ilustrasi hujan (Pexels)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan belasan daerah di Jatim bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Rabu (11/11). Beberapa daerah di antaranya bahkan berpotensi dilanda hujan disertai kilat.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BMKG, hujan sedang hingga lebat diprediksi mengguyur 17 kabupaten dan kota, meliputi Bojonegoro, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu, Jombang, Probolinggo, Jember, serta Banyuwangi.

Sementara itu, peringatan dini hujan disertai petir dikeluarkan untuk 6 daerah yang meliputi Banyuwangi, Blitar, Jember, Kediri, Madiun, dan Ngawi. Untuk kawasan metropolitan yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto, hujan ringan diprakirakan turun secara lokal pada sore hingga malam hari.

Dengan makin meratanya potensi hujan, suhu udara maksimum di sejumlah daerah terpantau mulai melunak dibandingkan pekan sebelumnya. Suhu harian di sebagian besar kabupaten/ kota berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celsius dibanding beberapa hari sebelumnya yang sempat mencapai 39 derajat Celsius.

Melihat dinamika cuaca yang ada, masyarakat yang berada di lokasi terdampak diimbau agar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, jalan licin, hingga pohon tumbang saat hujan deras berlangsung.

BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda menjelaskan, data peringatan dini cuaca ini diukur berdasarkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Editor: Diar Candra
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