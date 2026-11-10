Hekrafnas 2026 Catat Rp 6 Miliar, Produk Kreatif Daerah Punya Peluang Naik Kelas

JawaPos.com – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) terus memperkuat upaya mendorong produk kreatif lokal agar berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Gekrafs dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dengan melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, hingga sektor swasta.

Salah satu capaian yang memperlihatkan besarnya potensi ekonomi kreatif daerah tercermin dalam penyelenggaraan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 23–24 Oktober lalu berhasil melibatkan sekitar 10 ribu orang di tujuh provinsi, menghadirkan 680 pelaku UMKM, serta mencatat estimasi perputaran transaksi hingga Rp6 miliar dalam satu hari di enam provinsi.

Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Potensi kreativitas masyarakat di berbagai daerah perlu mendapatkan ruang, dukungan, dan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi.

“Ini bukti bahwa ekonomi kreatif bukan cuma milik Jakarta. Dari Medan sampai Manokwari, kreativitas daerah bisa langsung jadi uang yang berputar di tengah masyarakat,” ujar Kawendra, lewat keterangannya, Rabu (11/11).

Menurutnya, capaian Hekrafnas menjadi gambaran bahwa kreativitas masyarakat dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung kolaborasi dan ruang pemasaran yang tepat. Karena itu, semangat pengembangan ekonomi kreatif perlu terus dijalankan meskipun rangkaian peringatan Hekrafnas telah selesai.

Melalui program Nusantara Creative Walk dalam rangkaian Hekrafnas 2026, Gekrafs menghadirkan ruang promosi bagi berbagai produk lokal dari subsektor kuliner, fesyen, kriya, desain produk, penerbitan, film, hingga arsitektur.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Masing-masing daerah mengangkat potensi unggulan melalui pameran UMKM, pertunjukan seni, kegiatan komunitas, olahraga bersama, hingga aksi sosial.

Di Sumatera Utara, Hekrafnas dikemas melalui Nusantara Creative Week 2026 di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini menghadirkan bazar UMKM, peragaan busana, serta penyerahan simbolis sertifikat kekayaan intelektual. Ketua DPW Gekrafs Sumatera Utara, H. Fadhullah, menyebut Hekrafnas sebagai momentum apresiasi bagi para pelaku ekonomi kreatif.

“Hekrafnas adalah hari rayanya para pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Di Sulawesi Selatan, Gekrafs mendorong program Kontainer Merah Putih untuk menghimpun produk unggulan daerah agar dapat dipasarkan bersama hingga ke pasar ekspor. Pelaksana Tugas Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyebut Madu Gowa telah memasuki pasar India dan China. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Hekrafnas Sulawesi Selatan, Multazam Ahmad Tawalla, menilai pelaku kreatif daerah membutuhkan dukungan lebih luas.

“Pekerja kreatif di daerah tidak kekurangan bakat. Yang sering kurang adalah panggung, perlindungan, dan pengakuan,” katanya.

Di Jombang, Jawa Timur, rangkaian Hekrafnas menghadirkan pameran batik Nusantara dan pasar kuliner khas daerah. Transaksi menggunakan QRIS turut menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi UMKM. Ketua DPW Gekrafs Jawa Timur, Rian Septrianto Maulana, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat.

“Sambil berolahraga bersama keluarga, masyarakat juga ikut membeli produk lokal dan mengenal batik daerahnya sendiri,” ujarnya.

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Sementara di Papua Barat, Gekrafs menggelar aksi sosial di Pasar Wosi, Manokwari, dengan membagikan paket sembako kepada lansia dan mama-mama Papua yang berjualan di pasar tradisional. Ketua DPW Gekrafs Papua Barat, Kristofel Ade Wiyono, mengatakan pedagang pasar merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi masyarakat.

“Mama-mama di Pasar Wosi ini adalah penggerak ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Lewat Hekrafnas, kami ingin menunjukkan bahwa ekonomi kreatif juga berarti peduli dan berbagi dengan sesama,” katanya.

Adapun di Kalimantan Selatan, kegiatan dipusatkan melalui jalan sehat di kawasan Siring Laut, Kotabaru. Di Nusa Tenggara Barat, rangkaian acara menghadirkan komunitas kreatif dan pertunjukan musik, sekaligus mendorong lahirnya peraturan daerah tentang ekonomi kreatif di 10 kabupaten/kota. Sementara di Maluku Utara, kegiatan Kololi Benteng di Ternate mengajak generasi muda mengenal potensi sejarah dan budaya daerah.

Puncak peringatan Hekrafnas 2026 berlangsung di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, pada Sabtu (24/10). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.

Kawendra menegaskan bahwa semangat pengembangan ekonomi kreatif harus terus bergerak sepanjang tahun, tidak terbatas pada momentum peringatan tertentu. Sinergi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan pelaku industri kreatif dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas peluang usaha serta meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional.

Dengan capaian transaksi hingga Rp 6 miliar, keterlibatan 680 UMKM, dan sekitar 10 ribu peserta, Hekrafnas 2026 memperlihatkan bahwa potensi ekonomi kreatif Indonesia tumbuh dari berbagai daerah.