Hekrafnas 2026 Catat Rp 6 Miliar, Produk Kreatif Daerah Punya Peluang Naik Kelas

JawaPos.com – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) terus memperkuat upaya mendorong produk kreatif lokal agar berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Gekrafs dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dengan melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, hingga sektor swasta.

Salah satu capaian yang memperlihatkan besarnya potensi ekonomi kreatif daerah tercermin dalam penyelenggaraan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 23–24 Oktober lalu berhasil melibatkan sekitar 10 ribu orang di tujuh provinsi, menghadirkan 680 pelaku UMKM, serta mencatat estimasi perputaran transaksi hingga Rp6 miliar dalam satu hari di enam provinsi.

Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Potensi kreativitas masyarakat di berbagai daerah perlu mendapatkan ruang, dukungan, dan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi.

“Ini bukti bahwa ekonomi kreatif bukan cuma milik Jakarta. Dari Medan sampai Manokwari, kreativitas daerah bisa langsung jadi uang yang berputar di tengah masyarakat,” ujar Kawendra, lewat keterangannya, Rabu (11/11).

Menurutnya, capaian Hekrafnas menjadi gambaran bahwa kreativitas masyarakat dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung kolaborasi dan ruang pemasaran yang tepat. Karena itu, semangat pengembangan ekonomi kreatif perlu terus dijalankan meskipun rangkaian peringatan Hekrafnas telah selesai.

Melalui program Nusantara Creative Walk dalam rangkaian Hekrafnas 2026, Gekrafs menghadirkan ruang promosi bagi berbagai produk lokal dari subsektor kuliner, fesyen, kriya, desain produk, penerbitan, film, hingga arsitektur.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Masing-masing daerah mengangkat potensi unggulan melalui pameran UMKM, pertunjukan seni, kegiatan komunitas, olahraga bersama, hingga aksi sosial.

Di Sumatera Utara, Hekrafnas dikemas melalui Nusantara Creative Week 2026 di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini menghadirkan bazar UMKM, peragaan busana, serta penyerahan simbolis sertifikat kekayaan intelektual. Ketua DPW Gekrafs Sumatera Utara, H. Fadhullah, menyebut Hekrafnas sebagai momentum apresiasi bagi para pelaku ekonomi kreatif.

“Hekrafnas adalah hari rayanya para pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.