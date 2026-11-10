Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 11 November 2026 | 00.42 WIB

Antisipasi Musim Hujan, BPBD Jatim Percepat Pembaruan EWS dan Normalisasi Saluran Air

Petugas BPBD Jatim melakukan pengecekan alat deteksi dini atau Early Warning System (EWS) untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem. (Humas BPBD Jatim) - Image

Petugas BPBD Jatim melakukan pengecekan alat deteksi dini atau Early Warning System (EWS) untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem. (Humas BPBD Jatim)

JawaPos.com - Sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur diprakirakan bakal menghadapi puncak musim hujan pada Desember 2026. Mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur langsung memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan di wilayah Jawa Timur secara umum berlangsung mulai November 2026 hingga Maret 2026. Dan puncak intensitas curah hujan diprediksi terjadi pada Desember 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menegaskan prakiraan tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi cuaca ekstrem.

"Teman-teman BMKG mengingatkan agar kita semua mengantisipasi potensi ancaman bencana tersebut, baik banjir maupun longsor," kata Gatot, Selasa (10/11).

Sebagai langkah mitigasi struktural, BPBD Jatim saat ini memfokuskan penguatan pada pembaruan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang telah terpasang di berbagai titik rawan.

Sistem ini memegang peranan krusial dalam mendeteksi potensi ancaman bencana, menganalisis tingkat risiko, hingga menyebarkan informasi peringatan secara cepat kepada masyarakat sebelum bencana benar-benar terjadi.

Selain pembaruan EWS, sinergi lintas instansi juga digalakkan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan dinas pengairan untuk melakukan pembersihan saluran air secara berkala.

"Sehingga saat ini fokus kami adalah memperbarui EWS yang ada. Lalu juga teman-teman pekerja teknis, baik itu pengairan maupun Bina Marga, melakukan bersih-bersih seperti saluran," tutur Gatot.

BPBD Jatim juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek dan memperbaiki tanggul-tanggul sungai yang berpotensi mengalami jebol saat debit air meningkat drastis akibat curah hujan tinggi.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pastikan Suplai Air Saat Padamkan Kebakaran Hutan, BPBD Jatim Buat Tandon Portabel 30 Liter - Image
Berita Daerah

Pastikan Suplai Air Saat Padamkan Kebakaran Hutan, BPBD Jatim Buat Tandon Portabel 30 Liter

Senin, 26 Oktober 2026 | 02.14 WIB

Karhutla Terjang Kawasan Gunung Arjuno, BPBD Jatim Kerahkan Tim Lakukan Pemadaman Manual - Image
Berita Daerah

Karhutla Terjang Kawasan Gunung Arjuno, BPBD Jatim Kerahkan Tim Lakukan Pemadaman Manual

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Karhutla Hanguskan 9.269 Hektare Lahan Jatim di 2026, Lumajang Paling Parah - Image
Surabaya Raya

Karhutla Hanguskan 9.269 Hektare Lahan Jatim di 2026, Lumajang Paling Parah

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore