Antisipasi Musim Hujan, BPBD Jatim Percepat Pembaruan EWS dan Normalisasi Saluran Air

Petugas BPBD Jatim melakukan pengecekan alat deteksi dini atau Early Warning System (EWS) untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem. (Humas BPBD Jatim)
JawaPos.com - Sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur diprakirakan bakal menghadapi puncak musim hujan pada Desember 2026. Mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur langsung memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan di wilayah Jawa Timur secara umum berlangsung mulai November 2026 hingga Maret 2026. Dan puncak intensitas curah hujan diprediksi terjadi pada Desember 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menegaskan prakiraan tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi cuaca ekstrem.
"Teman-teman BMKG mengingatkan agar kita semua mengantisipasi potensi ancaman bencana tersebut, baik banjir maupun longsor," kata Gatot, Selasa (10/11).
Sebagai langkah mitigasi struktural, BPBD Jatim saat ini memfokuskan penguatan pada pembaruan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang telah terpasang di berbagai titik rawan.
Sistem ini memegang peranan krusial dalam mendeteksi potensi ancaman bencana, menganalisis tingkat risiko, hingga menyebarkan informasi peringatan secara cepat kepada masyarakat sebelum bencana benar-benar terjadi.
Selain pembaruan EWS, sinergi lintas instansi juga digalakkan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan dinas pengairan untuk melakukan pembersihan saluran air secara berkala.
"Sehingga saat ini fokus kami adalah memperbarui EWS yang ada. Lalu juga teman-teman pekerja teknis, baik itu pengairan maupun Bina Marga, melakukan bersih-bersih seperti saluran," tutur Gatot.
BPBD Jatim juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek dan memperbaiki tanggul-tanggul sungai yang berpotensi mengalami jebol saat debit air meningkat drastis akibat curah hujan tinggi.
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