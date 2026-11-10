Pakai Dana Otsus, Pemda Papua Pegunungan Bangun Baliem Global Training Center

JawaPos.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Pegunungan membangun Global Training Center menggunakan dana otonomi khusus (otsus). Fasilitas itu dibangun untuk mempersiapkan penerima beasiswa yang melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Elai Giban mengungkapkan bahwa Baliem Global Training Center terletak di Jayawijaya. Fasilitas pendidikan itu didirikan dengan mengusung konsep sekolah berasrama. Elai menyebut, sekolah itu akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak Papua.

Di fasilitas tersebut, anak-anak Papua yang mendapatkan beasiswa otsus untuk melanjutkan studi di berbagai kampus ternama dalam dan luar negeri akan disiapkan. Bila tidak ada kendala dalam proses konstruksi, Baliem Global Training Center mulai beroperasi pada 2027 mendatang.

”Bangunan sekolah dan asrama sudah selesai dibangun. Sekarang sedang dibangun fasilitas pendukung lainnya dan sudah hampir selesai,” jelas Elai dalam keterangan resmi pada Selasa (10/11).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Simon Sembor, pembangunan fasilitas tersebut merupakan komitmen Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Yakni untuk melakukan terobosan dalam bidang Pendidikan.

”Sumber dana pembangunan lembaga pendidikan ini murni dari Dana Otsus,” kata Simon.

Pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada 2025 dengan menggunakan dana otsus Papua Pegunungan Rp 19 miliar. Dana tersebut dipakai membangun ruang kelas, asrama dan kantor. Kemudian pada 026, kucuran dana otsus sebesar Rp 8 miliar dipakai untuk membangun fasilitas pendukung lainnya.

”Tahun 2027, kami akan melengkapi fasilitas komputer, internet, air bersih, penyiapan tenaga guru dan tenaga pengajar serta fasilitas lainnya untuk kebutuhan pengajaran,” beber Simon.