Tim Asesor Independen Internasional Tinjau Pemanfaatan Data Digital Pengelolaan Puskesmas di Garut

JawaPos.com - Transformasi digital di sektor kesehatan mulai diterapkan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kinerja tenaga kesehatan. Melalui sistem digital yang terintegrasi, puskesmas kini dapat memantau capaian program kesehatan, aktivitas petugas di lapangan, hingga kebutuhan obat secara lebih terukur.

Penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu hal yang ditinjau delegasi internasional saat mengunjungi Kabupaten Garut, belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut, delegasi melihat langsung pemanfaatan dasbor Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan perangkat Dynamic Workers Support (DWS) di fasilitas pelayanan kesehatan.

Keduanya merupakan bagian dari program Digitally Enabled District (DED), sebuah inisiatif transformasi digital kesehatan yang dikembangkan Summit Institute for Development (SUMMIT) bersama Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan.

Evaluasi implementasi DED melibatkan asesor independen dari Johns Hopkins University (JHU), Ornito, the SMERU Research Institute, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Director of Center for Global Digital Health Innovation Johns Hopkins University, Smisha Agarwal, memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem tersebut. Menurutnya, DED menunjukkan kematangan implementasi yang menonjol dibandingkan sistem serupa yang pernah diamatinya di berbagai negara.

“Ini (DED) adalah sistem dan implementasi paling matang yang pernah kami lihat di berbagai negara. Kalian berhasil membuat sesuatu yang begitu kompleks terlihat sangat mudah. Saya sangat menghargai segala upaya dan kerja inspiratif yang telah kalian lakukan!” ujarnya.

Dasbor Digital Bantu Puskesmas Petakan Masalah Kesehatan Salah satu lokasi yang dikunjungi delegasi adalah Puskesmas Maripari. Di fasilitas kesehatan tersebut, delegasi melihat bagaimana dasbor PWS mengintegrasikan berbagai informasi pelayanan kesehatan ke dalam satu sistem pemantauan.

Data yang ditampilkan mencakup sejumlah klaster pelayanan mulai dari manajemen puskesmas, kesehatan ibu dan anak, kesehatan dewasa dan lanjut usia, hingga penanggulangan penyakit menular.

Melalui sistem ini, petugas dapat memantau indikator kesehatan, mengetahui capaian program, sekaligus mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal.

Pemanfaatan data morbiditas dan dasbor kinerja di Puskesmas Maripari untuk mendukung pengambilan keputusan di masing-masing klaster.

Pada klaster manajemen, misalnya, data digital membantu pengelola memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), termasuk kebutuhan kader untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Informasi ketersediaan tenaga kesehatan juga dapat dipantau melalui integrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Sementara itu, klaster kesehatan ibu dan anak memanfaatkan kohort digital untuk memantau kesinambungan pelayanan. Mulai dari masa kehamilan hingga tahap pelayanan berikutnya.

Pada klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, pemantauan mencakup program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengendalian penyakit tidak menular, hingga skrining kanker payudara. Adapun klaster penanggulangan penyakit menular digunakan untuk mendukung pemantauan program pengendalian penyakit.

Data farmasi juga menjadi bagian dari sistem tersebut. Informasi ketersediaan dan kebutuhan obat dapat dimanfaatkan pengelola untuk menyusun perencanaan stok sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan lebih mudah diantisipasi.

Selain memantau capaian pelayanan, DED juga menghadirkan perangkat Dynamic Workers Support (DWS) untuk mendukung pengawasan aktivitas tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan.

Perangkat ini memanfaatkan pencatatan kegiatan, lokasi berbasis GPS, serta fitur check-in. Dengan mekanisme tersebut, pengelola puskesmas dapat memperoleh gambaran aktivitas petugas secara lebih terstruktur.

Sistem pencatatan digital ini juga berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dokumentasi aktivitas yang tersimpan secara digital memungkinkan pengelola memeriksa pelaksanaan tugas berdasarkan informasi kegiatan yang tercatat. Dengan demikian, proses pemantauan tidak hanya bertumpu pada laporan manual.

Ekosistem DED sendiri dirancang untuk menjangkau 54 dari total 67 puskesmas di Kabupaten Garut. Penerapannya mempertimbangkan karakteristik wilayah serta kesiapan masing-masing fasilitas kesehatan.

Aplikasi Posyandu Bisa Digunakan Tanpa Internet Sebelum mendatangi Puskesmas Maripari, delegasi internasional terlebih dahulu mengunjungi Posyandu Dahlia 4 di Desa Sukasono.

Di lokasi tersebut, mereka meninjau penggunaan KuApps, rangkaian aplikasi yang terdiri atas BidanKu, KaderKu, dan PerawatKu.

Aplikasi tersebut mendukung pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengukuran pertumbuhan balita, hingga pemeriksaan kesehatan kelompok usia produktif dan lanjut usia.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah kemampuan aplikasi melakukan pencatatan secara luring atau offline. Fitur ini memungkinkan kader dan tenaga kesehatan tetap memasukkan data meskipun berada di wilayah dengan akses internet terbatas.

Data yang sudah dicatat kemudian dapat disinkronkan ketika perangkat kembali terhubung dengan jaringan internet.

Kemampuan tersebut menjadi penting mengingat digitalisasi pelayanan kesehatan di daerah tidak selalu berjalan dalam kondisi infrastruktur jaringan yang merata.

Untuk mendukung pertukaran informasi antarsistem, DED juga menggunakan standar interoperabilitas HL7 FHIR. Standar ini dirancang agar data kesehatan dapat dipertukarkan melalui format yang terstruktur dan mendukung integrasi dengan platform SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan.

Layanan Konsultasi Kesehatan Terintegrasi WhatsApp Rangkaian kunjungan berlanjut ke Institut Karsa Husada Garut. Di sana, delegasi meninjau Bunda Hebat HealthComm, layanan informasi dan konsultasi awal kesehatan yang memanfaatkan otomatisasi WhatsApp serta pusat panggilan.

Layanan tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi kesehatan sekaligus membantu mengingatkan jadwal pemeriksaan kehamilan, pelayanan pascapersalinan, dan imunisasi.

Pemanfaatan kanal komunikasi digital diharapkan dapat memperkuat kesinambungan pelayanan, terutama dalam mengingatkan masyarakat agar tidak melewatkan jadwal pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.

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