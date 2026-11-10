Polisi Lumajang Tangkap Belasan Orang saat Pesta Narkoba

JawaPos.com - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lumajang menangkap dua pengedar dan belasan orang menggunakan narotika. Mereka ditangkap di sebuah gubuk saat pesta narkoba di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
"Dalam sebuah operasi penindakan yang dilakukan pada Jumat (6/11), petugas berhasil mengamankan dua tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti, serta menggerebek sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat 15 orang yang tengah mengonsumsi barang haram tersebut," kata Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi seperti dilansir dari Antara di Lumajang.
Dia menjelaskan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi dan penyelidikan yang mengarah kepada seorang tersangka berinisial AB, 26, di Dusun Darungan Kidul, Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
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"Awalnya kami menangkap tersangka pertama berinisial AB di wilayah Kecamatan Kedungjajang dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,28 gram beserta satu unit ponsel," tutur Riki Yariandi.
Dari hasil interogasi awal terhadap tersangka AB, polisi mendapatkan petunjuk penting mengenai asal-usul barang haram tersebut yang kemudian dikembangkan dengan cepat ke wilayah Kecamatan Klakah.
"Berdasar pengembangan dari tersangka pertama, tim langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap tersangka kedua berinisial RA di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, dengan barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, perangkat CCTV, uang tunai Rp7.100.000, serta alat hisap sabu," ungkap Riki Yariandi.
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Tidak hanya berhenti pada penangkapan kedua pengedar, petugas kepolisian juga mendapati fakta mencengangkan saat melakukan penggeledahan di lokasi gubuk milik tersangka RA.
Di tempat tersebut, petugas mendapati belasan orang yang sedang pesta narkoba.
"Selain mengamankan dua tersangka pengedar utama, saat berada di lokasi gubuk milik tersangka RA, petugas kami juga mengamankan 15 orang lainnya yang kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu," ujar Riki Yariandi.
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