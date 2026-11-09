Pembangunan Jalan Pansela Jatim Dikebut, Bisa Buka Akses Wisata hingga Urai Kepadatan Pantura

Pembangunan ruas Lot 3A: Ringinrejo – Simpang Jolosutro sepanjang 7,90 kilometer di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela Jawa. Langkah ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantura sekaligus membuka akses pariwisata.

Salah satu proyek yang tengah dikebut adalah pembangunan ruas Lot 3A: Ringinrejo – Simpang Jolosutro sepanjang 7,90 kilometer di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pembangunan ini ditargetkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan Blitar dan sekitarnya.

Selain itu, koridor ini juga akan menjadi kunci konektivitas antar-wilayah pesisir serta menghubungkan jaringan Pansela Blitar sepanjang total 63,149 kilometer.

"Pansela diharapkan menjadi alternatif perjalanan masyarakat untuk mengurangi kepadatan di Jalur Pantura maupun Tol Trans Jawa. Di saat yang sama, keberadaan jalan ini juga membuka akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi masyarakat pesisir," kata Menteri PU, Dody Hanggodo, Senin (9/11).

Jalur ini bisa menghubungkan sejumlah wisata pantai di Blitar. Seperti Pantai Serang, Pantai Gayasan, Pantai Pangi, Pantai Peh Pulo, Pantai Tambakrejo, hingga Pantai Jolosutro. Adanya jalur ini dipercaya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, ketersediaan jalan yang memadai ini turut memperlancar arus distribusi logistik untuk produk pertanian dan perkebunan andalan warga lokal, seperti tebu, pisang, dan kayu sengon, sehingga efisiensi waktu tempuh dan biaya angkut dapat langsung dirasakan oleh para petani dan pelaku usaha setempat.

Proyek ini sudah dijalankan sejak Agustus 2026. Pembangunan menargetkan lebar badan jalan 2 x 3,5 meter dan bahu jalan 2 meter, struktur pekerjaan didominasi oleh pekerjaan tanah mencapai 48 persen serta struktur pelindung tebing yakni 30 persen.

Mengingat topografi Blitar Selatan yang berbukit dan rawan longsor, Kementerian PU menerapkan teknologi proteksi lereng modern seperti soil nailing, shotcrete, serta penanganan erosi berbasis geomatt.

Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ini, Kementerian PU tidak hanya membangun jalan beraspal, melainkan sedang merajut masa depan perekonomian masyarakat pesisir selatan.