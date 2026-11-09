Sambut Hari Pahlawan, Aston Malang Gelar Kids Creative Festival untuk Asah Kreativitas & Logika Anak

JawaPos.com - Menyambut peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Aston Malang Hotel & Conference Center menyelenggarakan Kids Creative Festival pada Sabtu (7/11), sebuah ajang kompetitif yang dirancang khusus untuk mendorong kreativitas, mengasah kemampuan berpikir, serta memicu semangat belajar anak-anak.

Mengusung tema Road to Hari Pahlawan, gelaran ini menjadi bentuk nyata komitmen ASTON Malang dalam menghadirkan aktivitas positif bagi generasi muda sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui wadah yang inspiratif.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini terlihat jelas dari jumlah pendaftar yang menembus angka 160 peserta. Dalam festival tersebut, para peserta cilik berkesempatan unjuk gigi dalam berbagai kategori perlombaan yang menantang, mulai dari Lomba Menghitung Gambar, Lomba Mewarnai, Lomba Puzzle Angka, hingga Olimpiade Matematika dan Koding.

General Manager Aston Malang Hotel & Conference Center, Ferdian Indrayana, menilai bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan titik balik yang tepat untuk kembali menaruh perhatian pada pengembangan potensi anak-anak.

"Momentum menyambut Hari Pahlawan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi penerus bangsa yang kreatif, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus belajar. Lewat wadah seperti Kids Creative Festival, kami ingin mendukung penuh potensi generasi muda agar berani tampil dan mengasah kemampuannya sejak dini," ujar Ferdian.

Dukungan penuh terhadap kelancaran acara ini juga disampaikan oleh Food & Beverage Manager ASTON Malang Hotel & Conference Center, Reza Fachrizqy, yang memastikan kenyamanan seluruh tamu selama kegiatan berlangsung.

Sebagai wujud apresiasi atas keberanian dan partisipasi aktif para peserta, pihak manajemen ASTON Malang turut menyiapkan berbagai penghargaan menarik bagi para pemenang di setiap kategori, mulai dari piala, bingkisan spesial, sertifikat, hingga voucer berenang gratis di fasilitas hotel.

Dengan suksesnya penyelenggaraan Kids Creative Festival ini, Aston Malang berharap dapat terus mengambil peran dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan masa kini dapat diwujudkan lewat hal-hal sederhana seperti keberanian mencoba hal baru dan tekad untuk menjadi generasi yang lebih baik.

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