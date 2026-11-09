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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Selasa, 10 November 2026 | 01.47 WIB

Hadir di Gorontalo, Ajak Generasi Muda Merawat Literasi Lewat Seni dan Budaya

Kegiatan Liteartsy 2026 di Desa Huntu Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menghadirkan tujuh agenda yang memadukan literasi, seni, budaya, dan kreativitas. (Istimewa) - Image

Kegiatan Liteartsy 2026 di Desa Huntu Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menghadirkan tujuh agenda yang memadukan literasi, seni, budaya, dan kreativitas. (Istimewa)

JawaPos.com - Literasi dan seni menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya sekaligus melahirkan gagasan kreatif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan kolaboratif di Desa Huntu Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

“Melalui seni dan literasi, generasi muda dapat mengenal kembali warisan budaya Gorontalo t menghadirkan gagasan dan ekspresi baru,” ujar Awalluddin dari Huntu Art Distrik (Hartdisk).

Hartdisk sendiri bersama Omar Niode Foundation (ONF) menggelar Liteartsy 2026 pada November ini.

Kegiatan tersebut menghadirkan tujuh agenda, yakni Bincang Literasi Gorontalo, Bazar Buku, Pameran Seni, Musikalisasi Puisi, Pentas Musik, Bioskop Warga, dan Rilis Penerbitan Buku.

Sekitar 150 peserta yang terdiri atas penulis, penyair, seniman, pegiat literasi, mahasiswa, dan komunitas kreatif turut ambil bagian. Mayoritas peserta berasal dari kalangan generasi muda.

Salah satu agenda utama adalah Bincang Literasi Gorontalo bertema Membaca Masa Lalu, Menulis Masa Depan yang berlangsung pada Minggu (8/11). Diskusi tersebut menghadirkan penulis sekaligus

Direktur Makassar International Writers Festival M. Aan Mansyur, penyair dan penulis buku cerita anak Salman Alade, serta penulis dan pegiat literasi, seni, dan feminisme Alifah Magfirah.

Diskusi dimoderatori Julianur Rajak Husain dari Hartdisk. Kegiatan tersebut membahas perkembangan literasi serta pentingnya mendokumentasikan sejarah dan pengetahuan lokal Gorontalo.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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