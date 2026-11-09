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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 01.16 WIB

Efisiensi Beratkan Pemerintah Daerah, Papua Pegunungan Minta TKD dari Pusat Tetap Maksimal

Sekda Papua Pegunungan Elai Giban membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya. (Pemda Papua Pegunungan) - Image

Sekda Papua Pegunungan Elai Giban membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya. (Pemda Papua Pegunungan)

JawaPos.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Pegunungan meminta atensi dari Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah (TKD). Efisiensi yang dilakukan saat ini dinilai memberatkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Elai Giban menyampaikan bahwa efisiensi tersebut membuat program-program daerah sulit terlaksana secara maksimal. Termasuk program yang ditujukan untuk pembangunan daerah.

”Kami meminta perhatian Pemerintah Pusat karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain selain TKD. Termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Elai dalam keterangan resmi pada Senin (9/11).

Elai mengungkapkan bahwa Papua Pegunungan tidak punya sumber dana lain di luar TKD. Sebab, sejauh ini belum ada sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, instansinya sangat bergantung pada TKD.

”Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ucap dia.

Namun demikian, dengan keterbatasan fiskal Papua Pegunungan saat ini, jajaran pemda tetap berusaha melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik mungkin. Dana Otsus kini dipakai untuk kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten mengandalkan Dana Transfer Infrastruktur (DTI). Menurut Kepala Badan, Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan Marthen Kogoya sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan pada 2023 dana Otsus yang diterima terus menurun.

Marthen menyebut penurunan dana oOtsus itu merupakan imbas dari efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Akibat penurunan dana otsus tersebut, sejumlah program yang sudah dibuat oleh Pemda Papua Pegunungan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pihaknya berharap pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

”Kami meminta perhatian presiden agar dana TKD Provinsi Papua Pegunungan bisa dipulihkan kembali,” harapnya.

Lebih lanjut, Marthen menyatakan bahwa efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat mestinya menjadi pengecualian bagi daerah tertentu. Khususnya daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan. Mengingat belum ada sumber dana PAD yang bisa digunakan oleh daerah-daerah pemekaran tersebut.

”Jadi, berharap sepenuhnya dari TKD pusat. Kalau TKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Editor: Diar Candra
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