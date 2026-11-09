Anggota Polsek di Surabaya Diduga Berselingkuh dengan Kades, Digrebek di Kota Batu

JawaPos.com - Seorang anggota Polsek di Surabaya berinsial IGS digrebek bersama seorang kepala desa wanita berinisial AE asal Lamongan. Mereka diduga berselingkuh dan digrebek di salah satu hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11) pukul 01.30 WIB.

Ps. Kasi Humas Polres Batu Iptu M Huda mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami dugaan tindakan pidana tersebut.

"Saat ini, Polres Batu menindak lanjuti laporan tersebut. Baik dari Sat PPA dan PPO dan juga melibatkan Si Propam Polres Batu untuk mendalami fakta dan keterangan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Huda kepada wartawan pada Senin (9/11).

Huda menegaskan bahwa aparat penegakan hukum akan menangani setiap laporan secara profesional, objektif, dan proporsional. Dan tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang dilaporkan.