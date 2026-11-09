Status Siaga Karhutla Belum Berakhir, Warga Balangan Kalsel Kini Dihantui Potensi Banjir

Ilustrasi emadaman karhutla di Kalsel. (Antara).
JawaPos.com - Status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, belum dicabut, ancaman banjir pun kini menambah beban baru. Hal itu diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.
Kondisi ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan. Meski awal musim hujan di Balangan diprediksi baru turun pada pertengahan November akibat fenomena El Nino, intensitas curah hujan diwaspadai akan meningkat drastis dalam waktu yang sangat singkat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan Rahmi menyebut bahwa pihaknya kini memikul beban ganda, yakni menjaga sisa kewaspadaan titik api sekaligus mengeksekusi delapan langkah strategis mitigasi banjir sesuai Surat Edaran (SE) BNPB tertanggal 31 Oktober.
"Masa siaga karhutla belum berakhir, namun kita sudah dihadapkan pada ancaman banjir. Konsentrasi otomatis harus kita bagi dua. Rapat koordinasi internal sudah kami lakukan, dan informasi kewaspadaan ini telah diteruskan agar TNI, Polri, serta relawan bersiap siaga," kata Rahmi seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Senin (9/11).
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Rahmi pun meminta warga untuk mulai proaktif membenahi lingkungan masing-masing untuk mencegah karhutla maupun banjir tak datang.
"Bagi daerah yang masih rawan karhutla, kami minta masyarakat menahan diri untuk tidak membakar lahan secara liar, setidaknya hingga pertengahan November. Sedangkan untuk antisipasi hujan, warga diimbau mulai bergotong royong membersihkan lingkungan agar tidak ada penyumbatan di selokan," pesannya.
Ia juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai instrumen peringatan dini non-formal. Hal ini ditekankan bagi warga yang bermukim di daerah hulu dan dataran tinggi, seperti di Kecamatan Tebing Tinggi.
"Mereka sangat paham membaca gejala alam yang menjadi sinyal awal datangnya air bah. Kepekaan membaca tanda alam semacam ini yang harus terus dijaga, agar risiko kerugian dan jatuhnya korban jiwa bisa kita tekan seminimal mungkin," pungkasnya.
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Jawa Pos
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