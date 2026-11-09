Gubernur Papua Selatan Sebut Karhutla Terjadi karena Masyarakat Bakar Lahan untuk Menanam Kembali

Polisi bersama warga saat memadamkan Karhutla yang terjadi di RT 09 Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. (Cepos Online)
JawaPos.com - Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya banyak dipicu aktivitas masyarakat yang membakar sisa tanaman setelah panen untuk mempersiapkan lahan penanaman kembali.
Cara tersebut dipilih karena dinilai lebih mudah dan murah dibandingkan membersihkan lahan secara manual atau menggunakan alat berat.
"Jadi sebenarnya kebakarannya itu kebakaran lahan. Kenapa masyarakat melakukan pembakaran pada lahan sisa hasil panen? Karena untuk menanam kembali, mereka harus mengolah lahannya," kata Apolo seperti dikutip dari Cepos Online (Jawa Pos Grup), Senin (9/11).
Apolo mengatakan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, sebagian besar titik kebakaran di Merauke berkaitan dengan aktivitas pembersihan lahan pertanian dan pembukaan lahan.
Pembakaran juga ditemukan pada lahan yang dibersihkan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama sisa rumput dan kayu.
Menurutnya, masyarakat memilih membakar karena pembersihan lahan secara manual membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Terlebih, luas lahan yang harus dikelola cukup besar.
Sementara itu, penggunaan alat dan mesin pertanian membutuhkan biaya operasional yang relatif mahal, termasuk untuk bahan bakar dan pengoperasian alat berat. Kondisi tersebut membuat pembakaran menjadi pilihan sebagian masyarakat karena dianggap lebih praktis dan ekonomis.
Namun, cara tersebut justru berisiko memicu kebakaran di lokasi lain. Apalagi, percikan api dari pembakaran dapat terbawa angin dan menyambar lahan di sekitarnya yang dalam kondisi kering.
Apolo menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan unsur terkait telah mengimbau masyarakat agar tidak lagi membersihkan lahan dengan cara membakar. Sebab, api yang tidak terkendali dapat merambat hingga kawasan hutan dan menimbulkan dampak lebih luas.
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Jawa Pos
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