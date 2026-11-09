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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 9 November 2026 | 18.23 WIB

1 Kru Helikopter Karhutla yang Jatuh di Sungai Barito Kalsel Ditemukan Meninggal

BNPB evakuasi jenazah Yayan Supyansuri, kru helikopter water bombing karhutla Super Puma H-255 yang sempat dilaporkan hilang pasca insiden kecelakaan di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. (Istimewa) - Image

BNPB evakuasi jenazah Yayan Supyansuri, kru helikopter water bombing karhutla Super Puma H-255 yang sempat dilaporkan hilang pasca insiden kecelakaan di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang Kru helikopter yang sempat dilaporkan hilang usai kecelakaan di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal.

Helikopter angkut Super Puma H-255 dengan nomor registrasi VH-HGM itu sebelumnya mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu (8/11).

"Korban meninggal dunia adalah Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO)," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Senin (9/11).

Jenazah korban telah berhasil dievakuasi ke Puskesmas Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebelum diteruskan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data resmi, insiden yang terjadi pada Minggu siang tersebut turut melibatkan dua kru asing.

Kedua korban selamat masing-masing adalah Michael John Betterridge, warga negara Australia, dan Hugh Andrew John Page, warga negara Selandia Baru.

Keduanya langsung mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit (RS) TNI AU setelah berhasil dievakuasi. 

Tim SAR gabungan yang melibatkan 18 personel Basarnas Banjarmasin bersama BPBD, TNI AU, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan operasi penyelamatan di lokasi sejak pukul 13.10 WITA.

BNPB menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang.

Langkah tersebut diambil guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan sekaligus meredam spekulasi di tengah masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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