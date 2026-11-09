1 Kru Helikopter Karhutla yang Jatuh di Sungai Barito Kalsel Ditemukan Meninggal

BNPB evakuasi jenazah Yayan Supyansuri, kru helikopter water bombing karhutla Super Puma H-255 yang sempat dilaporkan hilang pasca insiden kecelakaan di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang Kru helikopter yang sempat dilaporkan hilang usai kecelakaan di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal.
Helikopter angkut Super Puma H-255 dengan nomor registrasi VH-HGM itu sebelumnya mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu (8/11).
"Korban meninggal dunia adalah Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO)," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Senin (9/11).
Jenazah korban telah berhasil dievakuasi ke Puskesmas Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebelum diteruskan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data resmi, insiden yang terjadi pada Minggu siang tersebut turut melibatkan dua kru asing.
Kedua korban selamat masing-masing adalah Michael John Betterridge, warga negara Australia, dan Hugh Andrew John Page, warga negara Selandia Baru.
Keduanya langsung mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit (RS) TNI AU setelah berhasil dievakuasi.
Tim SAR gabungan yang melibatkan 18 personel Basarnas Banjarmasin bersama BPBD, TNI AU, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat bergerak cepat melakukan operasi penyelamatan di lokasi sejak pukul 13.10 WITA.
BNPB menyatakan komitmen penuh untuk memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang.
Langkah tersebut diambil guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan sekaligus meredam spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022