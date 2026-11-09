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Penulis: ARM
Senin, 9 November 2026 | 16.55 WIB

Peringati Hari Wayang Nasional, PNM Konsisten Bina Pengrajin Wayang di Yogyakarta Lewat Klasterisasi

PNM melakukan pembinaan berkelanjutan bagi puluhan pengrajin wayang dan suvenir kerajinan kulit nasabah Mekaar. (Dok. PNM) - Image

PNM melakukan pembinaan berkelanjutan bagi puluhan pengrajin wayang dan suvenir kerajinan kulit nasabah Mekaar. (Dok. PNM)

JawaPos.com – Memperingati Hari Wayang Nasional, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menyampaikan pembinaan berkelanjutan bagi puluhan pengrajin wayang dan suvenir kerajinan kulit nasabah Mekaar melalui klasterisasi di Wukirsari, Imogiri, Yogyakarta. Program ini telah berjalan sejak 2023 dan menjadi bentuk dukungan PNM terhadap pelestarian budaya melalui usaha nasabah.

Klaster Kerajinan Kulit Wukirsari dibentuk pada 22 Juni 2023 dengan 25 nasabah dan kini beranggotakan 30 nasabah. Klasterisasi merupakan program pelatihan berseri dari PNM yang dilakukan secara berkelompok, dengan mengumpulkan pengusaha ultra mikro sejenis dalam satu wilayah, sehingga pembekalan lebih terarah dan anggota tidak berjalan sendiri.

Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S mengatakan, klasterisasi menjadi salah satu cara PNM mendukung pelestarian budaya melalui usaha nasabah. Menurutnya, pembiayaan akan semakin bermanfaat ketika diikuti pendampingan yang membantu pengusaha mengembangkan usahanya secara bertahap.

“Wayang terus ada karena ada pengrajin yang membuatnya, dan para pengrajin ini nasabah PNM. Melalui klasterisasi, kami ingin mereka mendapat pelatihan, pendampingan, dan jaringan pemasaran, sehingga usaha mereka semakin kuat dan produksi wayang tetap berjalan,” ujar Dodot.

Pendampingan tersebut menjawab tantangan yang dihadapi pengrajin, yaitu menampilkan produk, menghitung harga pokok, menjaga kualitas, dan menemukan pembeli. Karena itu, PNM menjalankan empat pelatihan secara bertahap sejak klaster dibentuk.

Pelatihan branding dan packaging pada Juni 2023 membantu anggota menampilkan produk dengan lebih menarik. Pelatihan perhitungan harga pokok produksi dan pembukuan sederhana pada Juni 2025 membantu anggota menentukan harga jual dan mencatat usaha. Pelatihan teknik produksi dan kualitas pada November 2025 meningkatkan mutu produk. Pelatihan digital marketing melalui marketplace dan media sosial pada Mei 2026 memperluas jangkauan pemasaran. Narasumber berasal dari praktisi, akademisi, dan PLUT Yogyakarta.

Rangkaian pelatihan itu diikuti perkembangan usaha anggota. Salah satunya Partiyah, anggota klaster yang bergabung sejak 2023. Plafon pembiayaannya naik dari Rp2 juta pada awal bergabung menjadi Rp10 juta. Secara keseluruhan, plafon anggota klaster yang umumnya Rp2 juta kini berada di kisaran Rp3 juta hingga Rp10 juta. Dari sisi pemasaran, klaster memiliki offtaker bernama Surono yang mengambil produk jadi dari para pengrajin, dan kerja samanya masih berjalan hingga kini.

“Kami ingin membangun keberlanjutan. Ketika pengrajin belajar bersama dan memiliki pembeli yang tetap, manfaatnya dirasakan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Inilah yang ingin terus kami hadirkan melalui pemberdayaan,” tambahnya.

Pada peringatan Hari Wayang Nasional, PNM menegaskan bahwa pelestarian wayang berjalan beriringan dengan penguatan usaha para pengrajinnya. Melalui klasterisasi yang berjalan sejak 2023, PNM terus mendampingi pengrajin wayang di Wukirsari agar usahanya berkembang dan produksi wayang tetap berjalan. Selamat memperingati Hari Wayang Nasional tahun 2026.

Editor: Banu Adikara
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